兒女「吃切片蛋糕」幫爸唱生日快樂歌！大姐暖送驚喜　結局尷尬了

▲好心的太太買了蛋糕送原PO。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「如果大姐有看到，請您私訊我！」一名男網友發文表示，他生日當天因為有人請客，所以老婆就不讓買蛋糕，可是一雙兒女嘴饞，所以他就帶孩子們買切片蛋糕。而這樣的畫面看在一位大姐眼裡，以為是單親爸爸沒錢，所以就自掏腰包買了個蛋糕。貼文曝光後，隨即引發討論。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文表示，他要感謝台中某位好心的太太，但是真的誤會大了！他生日當天，因為有親人請吃晚餐，所以老婆就不讓買蛋糕，可是看到兒子和女兒嘴饞，他便偷偷帶兩人去吃切片蛋糕。

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由於店內沒有原PO想吃的蛋糕，所以他後來只買了一個麵包吃。後來兒女唱生日快樂歌，讓他聽了有點感動，所以正確版本是「爸爸生日帶著兩個孩子，怕被老婆罵，跑去偷吃蛋糕，然後太好吃，小朋友吃得很快，然後歡樂唱生日快樂歌」。

不過在一旁的好心太太卻誤會了，這位好心的太太可能以為是「家境不好的單親爸爸過生日，為了讓孩子能吃到（蛋糕），自己寧可吃麵包，也想得到孩子的笑容，最後不禁心頭一酸，心疼自己的孩子而落淚」。

原PO說，當時那位好心太太拍他的肩膀，對他說生日快樂，由於對方是陌生人，所以他第一時間沒有想太多。後來店員才告訴他，那個太太買了一個生日蛋糕送他，還說為了孩子要加油。

雖然很感謝太太的好意，但原PO也不禁直呼，「兩個孩子開心得要死，而我莫名其妙到現在為止。如果大姐有看到，請您私訊我，我要把錢退給您」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「好心太太應該有常看傳遞正能量，把愛傳下去，生日快樂」、「我覺得你就把愛傳下去吧，生日快樂喔」、「被好心人請蛋糕也是不錯的生日」、「好暖的大姐」、「台灣最美的風景」、「美麗的誤會，就接受吧」、「人間處處有溫情」。