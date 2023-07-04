明星貓熊「萌蘭」嗨慶8歲生日！遊客淋雨也要進園看

▲大貓熊萌蘭歡慶8歲生日。（圖／翻攝自微博「北京動物園」）

記者蘇敏禎／綜合報導

貓熊是大陸的國寶，倍受遊客們喜愛。大貓熊萌蘭憑著超萌外表，以及「熱愛越獄」的奇葩舉動，收穫不少粉絲，是大陸最有名的「貓熊界頂流明星」，今（4日）正是牠的8歲生日，動物園也替牠舉辦了生日會。

據《澎湃新聞》報導，今天是大貓熊萌蘭的8歲生日，北京動物園也替牠準備了生日宴。而今天也同時也是萌蘭同父異母的妹妹「花花」，以及弟弟「和葉」的3歲生日，3隻大貓熊在同天慶生，吸引許多網友和遊客祝福。

▲園方精心準備的生日蛋糕。（圖／翻攝自微博「北京動物園」）

北京動物園也在官方微博分享數張萌蘭慶生的照片，可以看出園方貼心的準備了生日蛋糕，而蛋糕的食材非常豐富，甚至用胡蘿蔔雕刻出「生日快樂」4字，放置在蛋糕周圍的四個竹筒上還刻著「舞林萌主」，工作人員也放了一袋的玩具要送給萌蘭。

▲萌蘭收到一袋玩具。（圖／翻攝自微博「北京動物園」）

萌蘭於2015年7月4日出生於成都大貓熊繁育研究基地，從出生起就因有著圓圓大臉、微笑嘴，以及像米奇的大耳朵爆紅。生性活潑且調皮的萌蘭到北京動物園後，屢屢因「越獄」事件引發討論，在網上吸引一大票粉絲。

▲萌蘭越獄名場面。（圖／翻攝自澎湃新聞）

許多遊客也不畏風雨，穿著雨衣、帶著雨傘，早上8時就聚集到北京動物園排隊，想一同參與這隻熊貓界頂流明星的慶生會，可見萌蘭的魅力真的不一般。