絕美光影藝術打卡熱點　就在《新北城市藝術節》潮流音樂

▲本週末邀請到DJ+汝妮DUNGI+SAPOR以Techno電音元素，結合原住民歌手與鼓手進行實驗性演出，一起來場潮流派對。（圖／新北市政府文化局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

《新北城市藝術節》迎向開展第二週，本週末（7/8～7/9）在新美館園區將邀請曾入圍金曲獎最佳新人獎的編織系都會民謠樂團「青虫aoi」、NBA G League指定音樂的DJ「汝妮DUNGI SAPOR」、曾擔任國際街舞賽事共同評審丘必信領軍的Sexy Dancer Family、以音樂為媒介結合多元領域打造新奇節目的「五樓製作」等團隊輪番演出，讓年輕人的流行在新北盡情翻玩。在陶博館園區則邀請國際調茶師－茶思特進行三峽碧螺春調飲教學、蘋果劇團以及0471特技肢體劇場帶來親子同樂的演出、評逵Ozzy、張哲綸等街藝團隊接力輪番上陣，帶來音樂主題演出，營造園區夏日熱鬧氛圍。還有「茶山探索」主題體驗遊程，將帶領民眾認識三鶯人文歷史，並體驗茶山文化。無論是假日好友歡聚或情人約會，在「新生地 New Art Land」上都能玩得盡興，並帶回滿滿夏日回憶。

▲建築雷射聲光秀《共創之光》，自7月3日起每日下午6點30分至8點間定時呈現，展現美術館園區作為藝術新生地的充沛能量。

光影與空間打造絕美視覺 映照出日夜不同體驗

本次藝術節多件視覺藝術作品，在白天借用日光、或在晚上點亮新潮的LED光，共感環境變化，營造出日夜多重體驗。像是位於捷運通廊的《日光大道》、鶯歌陶瓷博物館入口的《日光・位移》等作品；在夜間，作品《更新中》的簡潔鋼構的鏡面會開始環繞LED光影，以及由知名燈光設計車克謙，與視覺藝術、音樂工作者們一同創作的《共創之光 — 建築雷射聲光秀》，會持續輪播映演，在每個夜裡描繪園區建築美學，共創光與聲的魔幻景觀。

▲由音樂為媒介結合多元領域的團隊「五樓製作」，以播放「屬於臺灣人的經典英文歌」為主軸打造一場派對，邀請觀眾共襄盛舉，感受新生的動能。

跟著DJ 一起嗨翻週末！加碼熱血街舞Battle

新北城市藝術節本週末（7/8～7/9）迎來一場潮流派對！下午2點至6點，邀請到DJ 汝妮DUNGI SAPOR，結合原住民歌手與鼓手進行實驗性演出，利用跨域元素的能量引爆新北電音能量；入圍第32屆金曲獎最佳新人獎的獨立樂團青虫aoi，結合民謠與電子樂，帶來結合多元語言的精彩演出；由 Sexy Dancer Family 號召全台街舞高手齊聚的Freestyle Battle更是本週的精采看點，集結全台頂尖舞林高手共同飆舞炫技；五樓製作則以播放「屬於臺灣人的經典英文歌」為主軸，利用這個時代最輕鬆有趣的音樂，邀請觀眾共襄盛舉，感受新生的動能。

▲本週在新北市美術館園區的「再新市」主題市集，將有由設計師葉忠宜親自操刀的「勇氣雜貨商行」象徵突破瓶頸的勇氣彈珠汽水。

超接地氣「再新市」市集 打造新生地縮影

本週下午2點到7點，在新北市美術館園區的「再新市」主題市集，有排隊美食「山海豆花」、葉忠宜設計師操刀的「勇氣雜貨商行」、可愛甜膩韓式小吃「春日糖餅」、古早味沁涼冰品「三心冰棒」，以及各式傳統小吃，更有鶯歌在地獨有的織品、陶瓷藝術與金工等傳統工藝，逾40家在地特色店家。

▲本週陶瓷藝術園區更舉辦「草地吧：野餐共聚」將邀請受美國、法國、荷蘭邀請授課的國際調茶師「茶思特」進行三峽碧螺春在地特色調飲教學。

陶博館「草地吧」茶調飲、多元表演 邀民眾野餐共聚

鶯歌陶瓷藝術園區本週末（7/8～7/9）也同樣精彩！早上9點半起至下午6時「草地吧：野餐共聚」邀請民眾來野餐，現場邀請曾受美國、法國、荷蘭邀請授課的國際調茶師「茶思特」調製三峽碧螺春在地特色調飲教學，每日4場次，調飲活動採網路報名制，如有餘額開放現場報名，透過美食與手作體驗，讓民眾一秒沉浸悠閒假日的慢活氛圍；下午4時起更有蘋果劇團，以及獲選2023英國愛丁堡藝穗節臺灣演出團隊的0471特技肢體劇場帶來精采演出，讓大小朋友享受草地好時光 ；評逵Ozzy、張哲綸等街藝團隊，將帶來音樂主題的互動演出，營造夏日熱鬧氛圍。此外，還有「茶山探索」主題體驗遊程，帶領民眾認識鶯歌新生地的美學基地、三峽老街廓的人文歷史，並體驗茶山的文創再造，同樣不能錯過，活動採報名制，有興趣的民眾報名要快。

鶯歌特約店家優惠活動

★鶯歌在地11家特約店家響應限定優惠及加碼抽活動，即日起至7/16止，至特約店家消費享有「限定優惠」，每人每日不限消費金額及次數，還可獲得「加碼抽獎券」1張，參加Switch遊戲主機、美術館限量款野餐墊及活動限量杯墊抽獎，詳細特約店家資訊請上活動網站查詢（https://newartland.tw/）。

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