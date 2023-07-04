8年沒蓋捷運？柯文哲推動信義東延、萬大線招標　曾與侯友宜同台動土

▲侯友宜、柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前說，民眾黨總統參選人柯文哲在台北市長任內沒蓋半條捷運，使柯反擊北市捷運局到新北幫忙蓋捷運，雙方吵得不可開交。《ETtoday新聞雲》記者查閱捷運局相闗資料，發現柯文哲8年市長任內經手的捷運，除頂埔段在上任1年後就通車，與柯較無相關外，信義東延段、部分萬大線第一與二期站點都在柯任內推動招標，環狀線則橫跨多位市長，第一階段為郝市府動工、柯市府完工，而南北、東環則於柯任內進行招標。

回顧該起捷運爭議，為新北市長侯友宜6月30日前往基隆與基層議員座談，致詞時提及，「新北市光我們在當市長這4年多來，我們捷運三環六線每條線幾乎都齊發，一個捷運一個捷運蓋完，有人批評老半天，8年一條捷運也沒蓋到。」而侯口中所謂的「有人」，就是在指前台北市長柯文哲。

隨後，柯文哲於7月1日走訪台南時回應，「板南線最後一段到頂埔也是我們蓋的，信義東延線也在蓋啊！台北市捷運局反而到新北去幫他們蓋捷運，像環狀線中環段就是啊！」認為選舉一到就會有攻防，但不要離開事實太遠。

面對雙北捷運爭議越演越烈，民眾黨翻出侯友宜2020年1月31日與柯文哲一同受訪時，侯當時稱「其實很謝謝柯市長的幫忙，環狀線今天能夠做的這麼好，除了前面有郝市長開始，由台北市捷運局接棒以外，柯市長在這五年多來的辛苦，讓台北市捷運局以及捷運公司全力的，為新北市來興建環狀線。」

▲柯文哲、朱立倫出席捷運頂埔站通車。（圖／ETtoday資料照）

究竟柯文哲任內是否如侯友宜所說，8年任內沒有蓋好一條捷運呢？

攤開柯文哲任內碰到的台北市捷運建設，分別為板南線「土城線延伸頂埔段」、淡水信義線「信義東延段」，以及環狀線，「土城線延伸頂埔段」為2009年郝龍斌時期正式動工，2015年7月6日柯文哲任內通車營運，當時柯還跟時任新北市長朱立倫一同剪綵。

至於信義東延段部分，台北市捷運局資料顯示，2010年2月12日奉行政院核定，依據行政院審議規劃報告書結論，北市府提報第一次修正（財務）計畫，於2014年9月24日奉行政院核定，2015年歷經信義路六段設置車站地主反對參與土地開發，2016年10月17日於柯文哲任內開工，當時柯文哲出席動土典禮時還稱，每個工程最困難的還是過程中的協調，由衷感謝「耐煩」的工作同仁都能將困難一一化解。

▲柯文哲出席信義東延段動土典禮。（圖／記者陳家祥攝）

另外，萬大線第一期工程（中正紀念堂–機廠段）共設9座地下車站，2002年5月馬英九時期完成「萬大地區設置捷運系統可行性分析報告」，2011年11月25日在馬英九、郝龍斌、朱立倫共同主持下宣布動工，而郝龍斌任內動土站點為2014年10月28日LG06中和站、11月8日LG02植物園站，爾後其它站點皆為柯文哲市長任內出席動工典禮，預計完工日期為2026年6月。

實際上，目前萬大線監工單位仍是台北市捷運局，且自2011開工後，柯文哲任內也數次進行招標工作。就以第一期工程來看，除了台北市段的中正紀念堂站、廈安站、加蚋站，還有新北市永和區的永平國小站、連城錦和站、中和高中站以及金城機廠及莒光站地下車站等，都是在柯市府時期推動招標作業。

▲前台北市長郝龍斌2014年11月8日的捷運萬大-中和-樹林線CQ842標工程開工典禮。（圖／台北市政府提供）

萬大線第二期工程（機廠–迴龍段）共設13座車站，分別為2座地下車站、11座高架車站，2018年10月17日行政院核定「第二期工程財務計畫暨計畫期程調整」，2019年4月公告招標，原本招標由2個土建區段標（CQ890、CQ880），但後來台北市捷運局拆成3個區段標（CQ890、CQ880A、CQ880B）分別發包施工。

CQ890區段標（樹林段）歷經6次招標，在2022年8月17日由遠揚營造得標，2022年10月14日柯文哲、侯友宜還同台進行動工典禮；至於CQ880A（地下段）與CQ880B（高架段）部分，前者遭遇無廠商投標而流標，至今2標尚未招標出去。

▲柯文哲、侯友宜2022年一同出席捷運新北樹林線CQ890區段標工程開工動土典禮。（圖／記者許靖騏攝）

而較有爭議的環狀線，分為現已通車的環狀線第一階段（新店線大坪林站交會站起，至新莊新北產業園區段），還有陸續招標的北環段、南環段，以及仍在爭取計畫核定的東環段。環狀線最初為1987年的台北縣政府（現新北市政府）所構想，當初原要由台北縣政府擔任地方主管機關，但後來招商不合格，2006年改為台北市政府擔任地方主管機關，交給北市捷運工程局辦理。

環狀線第一階段由台北市政府擔任建設地方主管機關，2009年郝龍斌時期動工興建，一路到2019年11月柯文哲任內完工、2020年通車，但因第一階段全線都在新北市境內，侯友宜盼拿回給新北經營，而柯文哲當時認為可以搭車就好，所以發生雙北經營權之爭，最終新北市政府委託台北捷運公司經營3年的契約於2023年1月底到期，新任台北市長蔣萬安一上任後進行協調，並由雙北共同宣布第一階段經營權移交新北市政府，南北環段完工前1年再決定統籌營運事宜。

至於南北環部分，北環段路線行經新北市新莊、五股、蘆洲、台北市士林、中山區，與文湖線劍南路站交會轉乘；南環段路線則是自文湖線動物園站起，行經台北市文山區、新北市新店區，與環狀線第一階段大坪林站銜接。

南北環的環評在2015年11月通過，2017年綜合規劃報告書函送交通部審核，2019年交通部、國發會陸續通過第二階段綜合規劃報告，並預定在核定後的9.5年內完工，2020年公開招標，不過目前南環僅只有CF670A區段標（包含政大站、動物園站）標出，並由2023年6月蔣萬安進行動土典禮；北環則是新北境內3標（CF680C、CF680B、CF680A）陸續於2021年、2022年和2023年決標，其餘陸續招標中。

而全部位於台北市境內的東環段，自2017年柯文哲任內展開可行性研究作業，2018年11月7日提送可行性評估審查後，2023年3月蔣萬安任內獲行政院核定，由台北市捷運工程局進行細部設計及土地徵收。

▼柯文哲任內推動捷運工程圖。（圖／陳智菡提供）