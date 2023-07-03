新北批柯文哲「南柯一夢」　柯辦拿2數據圖打臉！嗆捷運局淪選舉工具

▲柯文哲任內推動捷運工程圖。（圖／陳智菡提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前表示，民眾黨總統參選人柯文哲在台北市長任內沒蓋半條捷運，使柯反擊北市捷運局到新北幫忙蓋捷運，結果又被侯辦批評「割稻尾」，新北市捷運局3日晚間甚至以「南柯一夢」回嗆柯文哲。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡拿數據反擊，痛批新北市政府淪為選舉工具，「只能慶幸捷運椅子不能拉，無法偷偷動手腳。」

針對新北市捷運工程局3日晚間以「柯政八年效率不彰 雙北捷運『南柯一夢』」發文，陳智菡3日晚間表示，「為了選舉，罔顧事實，為了選票，自毀人設，令人遺憾。」新北市捷運工程局發新聞稿，否認台北市捷運局協助新北拓展捷運路網的事實，「輸不可怕，為了贏，不擇手段才可怕。」

陳智菡提及，為了促進雙北共榮，使雙北市民方便通勤移動，柯文哲從104年上任到111年卸任，大力推動捷運萬大線與環狀線，其中萬大線（中和-樹林線），第一期工程有5站（5.8公里）在新北，4站在台北（3.7公里），全由台北規劃、細部設計、環評、發包、施工；而萬大二期13站也全都在新北，橫跨中和、土城等行政區。

陳智菡指出，109年通車的環狀線第一階段，長達15.4公里（Y6大坪林-Y19 新北產研中心站）也都在新北，全由台北市捷運局建造施工；更別提環狀線北環、南環、東環段，都是在柯文哲擔任市長任內送交通部核定、通過環評、招標，「8年來柯文哲只做不說，侯友宜卻到處買廣告收割成他的政績。」

陳智菡說，侯友宜過去多次公開感謝柯文哲與台北市政府捷運局的協助，上個月底，新北捷運局還舉辦感恩餐會，感謝北市的協助，如今為了選舉翻臉不認人，新北市捷運局甚至狂發新聞稿，淪為選舉工具，讓大家看清楚「侯侯做代誌」人設如何徹底崩壞，「只能慶幸捷運椅子不能拉，無法偷偷動手腳。」

▼民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）