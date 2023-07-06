菱傳媒民調：剩3成！侯友宜滿意度腰斬　63％市民籲辭市長再選總統

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據《菱傳媒》公布最新民調，有志於大位的新北市長侯友宜施政滿意度30.95%，相較去年3月有高逹68.28%的滿意度，最新數據崩跌37.33個百分點、近乎腰斬，另有63.71%市民認為，侯友宜應請辭去市長後，再全心投入總統大選。

根據民調數據顯示，有48.9％新北市民非常不滿意侯友宜施政表現、20.15%不滿意、11.56%滿意、19.39％非常不滿意，不滿意度高達69%、滿意度僅30.95%。相較《菱傳媒》去年3月2日公布的68.28％滿意度，下滑幅度明顯。

對於侯友宜參選總統，民調數據顯示，有63.71%的新北巿民認為侯友宜應宣布請辭新北巿長，全心投入總統大選；12.13%的巿民則認為侯友宜應正式請假，專心投入總統大選；也有15.76%巿民認為侯友宜只要維持現況，能擴大服範圍很好；另也有8.40%的巿民沒有意見。

《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行，並由台大政治系教授張佑宗協助問卷設計與調查顧問。針對新北巿年滿20歲以上之網路人口，從2023年6月27日至2023年7月2日，共計進行6天，當中有效樣本為1086份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。

樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2023年5月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

