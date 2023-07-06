　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

菱傳媒民調：剩3成！侯友宜滿意度腰斬　63％市民籲辭市長再選總統

▲▼國民黨總統參選人侯友宜7/3接受媒體人趙少康專訪，專訪結束後接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

根據《菱傳媒》公布最新民調，有志於大位的新北市長侯友宜施政滿意度30.95%，相較去年3月有高逹68.28%的滿意度，最新數據崩跌37.33個百分點、近乎腰斬，另有63.71%市民認為，侯友宜應請辭去市長後，再全心投入總統大選。

根據民調數據顯示，有48.9％新北市民非常不滿意侯友宜施政表現、20.15%不滿意、11.56%滿意、19.39％非常不滿意，不滿意度高達69%、滿意度僅30.95%。相較《菱傳媒》去年3月2日公布的68.28％滿意度，下滑幅度明顯。

對於侯友宜參選總統，民調數據顯示，有63.71%的新北巿民認為侯友宜應宣布請辭新北巿長，全心投入總統大選；12.13%的巿民則認為侯友宜應正式請假，專心投入總統大選；也有15.76%巿民認為侯友宜只要維持現況，能擴大服範圍很好；另也有8.40%的巿民沒有意見。

《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行，並由台大政治系教授張佑宗協助問卷設計與調查顧問。針對新北巿年滿20歲以上之網路人口，從2023年6月27日至2023年7月2日，共計進行6天，當中有效樣本為1086份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。

樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2023年5月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。
 

ET快訊
李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」
狗仔曝「李玟私下面」讚：完美女星！　1暖舉他記到現在
李玟世紀婚禮斥資6億！　嫁90億富商當繼母
快訊／台中工人遭「1萬1伏特」電擊！　失去生命跡象
29歲男騎士遭撞飛亡！　家屬急尋行車紀錄
藝術家遭控性侵！　強拍裸照稱「宇宙連結」
快訊／前議長服務處遭搜索！　檢調偵訊中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

囤房稅擬改採全國歸戶　民進黨：逐步實踐居住正義

菱傳媒民調：剩3成！侯友宜滿意度腰斬　63％市民籲辭市長再選總統

藍營轟與立陶宛「凱子外交」　苗博雅：請侯友宜承諾當選終止合作

菱傳媒調查市長施政滿意度　蔣萬安39.56%打敗柯文哲23.91%

侯友宜兵役政策轉彎！金溥聰指「沒照稿念」　他建議：乾脆侯下金上

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

群組對話外流！提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌　願妳另個世界快樂

打詐國家隊花10億裝修遭批亂撒幣　柯文哲：不要變國家詐騙隊

馬英九邀陸生訪台教育部准了　馬辦：盼蔡英文挺兩岸青年交流

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

囤房稅擬改採全國歸戶　民進黨：逐步實踐居住正義

菱傳媒民調：剩3成！侯友宜滿意度腰斬　63％市民籲辭市長再選總統

藍營轟與立陶宛「凱子外交」　苗博雅：請侯友宜承諾當選終止合作

菱傳媒調查市長施政滿意度　蔣萬安39.56%打敗柯文哲23.91%

侯友宜兵役政策轉彎！金溥聰指「沒照稿念」　他建議：乾脆侯下金上

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

群組對話外流！提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌　願妳另個世界快樂

打詐國家隊花10億裝修遭批亂撒幣　柯文哲：不要變國家詐騙隊

馬英九邀陸生訪台教育部准了　馬辦：盼蔡英文挺兩岸青年交流

善的循環！士林地檢署辦榮譽觀護人教育訓練　強化專業技能

起亞虎「Thank You」大聯盟資歷洋投　前獅投勝騎士入隊年薪曝光

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」！知情人士揭老公行蹤

莫德納在上海簽署投資備忘錄　將在陸研發、製造、銷售mRNA藥物

彰化男榔頭打死妻！18歲兒滿臉血衝超商求救　家庭背景曝

囤房稅擬改採全國歸戶　民進黨：逐步實踐居住正義

楚奧特左手開刀！教頭馬上致電　倫登自打球腿傷未進傷兵

香港娛樂圈魔咒「每10年逢尾數3」必有巨星殞落！李玟死訊再應驗

雲林登革熱增8例！　國軍化學兵群會勘熱區...將協助清消

冰島一天發生2200次地震　氣象局調升「火山警戒」：可能即將噴發

初生之犢擁有雙頭容貌　奇蹟存活被視為神顯現

政治熱門新聞

快訊／搶票了！柯文哲7／29開演唱會

快訊／大巨蛋工人不幸往生　北市勞動局要求局部停工＋開罰30萬元

提議「賴清德參加遊行打臉黃國昌」　吳欣岱道歉

高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌

打詐國家隊遭批亂撒幣　柯P：不要變國家詐騙隊

賴清德該不該參加716遊行？　學者喊：拜託你不要去

快訊／吳崑玉道歉了　「屬情治圈江湖傳聞」

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

周玉蔻烏龍爆料遭起訴　張淑娟「像地獄一樣痛苦」點名他們道歉

北市老屋20萬棟都更要等189年　許淑華拋3手段喊話加速

金溥聰查證踢爆：花90萬就可操作選舉民調！

黃國昌23塊「種菜畸零地」有停車場　新北市府：若屬實最高罰30萬

侯友宜兵役政策轉彎！金溥聰指「沒照稿念」　他建議：乾脆侯下金上

王金平挺侯友宜！150立委出席「厚友誼後援會」　便當菜色曝光

更多熱門

相關新聞

藍營轟與立陶宛「凱子外交」　苗博雅：請侯友宜承諾當選終止合作

藍營轟與立陶宛「凱子外交」　苗博雅：請侯友宜承諾當選終止合作

對於藍營批評台灣與立陶宛友好關係建立在台灣金援和8吋晶圓半導體技術援助之上，是「凱子外交」、「喪權辱國」，與民進黨合作參選台北市第六選區（大安）立委的社民黨台北市議員苗博雅5日發文反擊，如果台灣連跟立陶宛連半導體產業策略聯盟都被罵「凱子喪權辱國」，那不就反而坐實了「挺台很蠢」的說法？更喊話，若國民黨立委認為這樣不妥，就請國民黨總統參選人侯友宜承諾「當選終止《台灣立陶宛半導體合作備忘錄》」。

菱傳媒調查市長施政滿意度　蔣萬安39.56%打敗柯文哲23.91%

菱傳媒調查市長施政滿意度　蔣萬安39.56%打敗柯文哲23.91%

侯友宜兵役政策轉彎！金溥聰指「沒照稿念」　他酸：乾脆侯下金上

侯友宜兵役政策轉彎！金溥聰指「沒照稿念」　他酸：乾脆侯下金上

美媒：台灣強化軍隊決心 攸關戰時美國介入

美媒：台灣強化軍隊決心 攸關戰時美國介入

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

國民黨2024能贏？　柯志恩分析：正規軍已經強於民進黨

關鍵字：

侯友宜2024總統大選兵役核四國民黨民進黨新北市

讀者迴響

熱門新聞

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

李玟40秒告別音檔陸網瘋傳　最後遺言太催淚

李玟最經典歌曲　鄉民一致認同是這首

李玟到院就被判「沒救了」　86歲老母心碎1舉動求醫：別放棄女兒！

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

李玟輕生「80歲媽媽最先發現」！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

抑鬱輕生被問：怎不看醫師　11年患者吐心聲

小S深夜哭了：我真的好難過！

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面