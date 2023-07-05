狂打侯友宜！柯文哲LINE開「阿北小學堂」　談任內擴大「雙北捷運」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲聲勢看漲，諸多民調超車國民黨總統參選人侯友宜，使得侯友宜轉向開始砲打柯文哲，雙方為8年任內有無蓋捷運一事吵翻，民眾黨甚至翻出2020年侯為環狀線感謝柯的影片。柯文哲5日在LINE官方帳號啟動「阿北小學堂」第一集，就大打捷運議題，談及自己在市長任內致力擴大「雙北捷運」路網。

回顧該起捷運爭議，為新北市長侯友宜6月30日前往基隆與國民黨議員座談，致詞時提及，「新北市光我們在當市長這4年多來，我們捷運三環六線每條線幾乎都齊發，一個捷運一個捷運蓋完，有人批評老半天，8年一條捷運也沒蓋到。」而侯口中所謂的「有人」，就是在指前台北市長柯文哲。

▲柯文哲「阿北小學堂」。（圖／翻攝自柯文哲LINE帳號）

由於柯任內雖未蓋完完整一條捷運，但確實有經手信義東延段、部分萬大線第一與二期站點招標以及環狀線，加上民眾黨翻出侯友宜2020年1月31日與柯同台影片，侯當時稱「其實很謝謝柯市長的幫忙，環狀線今天能夠做的這麼好，除了前面有郝市長開始，由台北市捷運局接棒以外，柯市長在這五年多來的辛苦，讓台北市捷運局以及捷運公司全力的，為新北市來興建環狀線。」

面對捷運議題越戰越上風，柯營不放棄讓侯失分機會，5日中午12時於柯文哲擁有39萬5955粉絲的LINE官方帳號發出「阿北小學堂」，第一題就是「綠色運輸」，點進去後便是「你覺得在雙北通勤搭捷運方便嗎？」問題，倘若選擇「是，捷運好方便」，便可得到一張寫有「我擔任台北市長期間，致力擴大雙北捷運路網」圖片。

若選「否，捷運路網不夠密」，則解釋北環段、南環段進入招標施工，東環段則已提中央審議，並寫上「環狀線第一階段14站在新北市，全由台北市捷運局建造施工」。