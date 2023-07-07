香港區議會改革方案三讀通過　原佔8成的直選席次「砍到剩2成」

▲香港立法會。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會6日三讀通過《區議會修訂條例草案》，將區議會的直選席次從450席砍到剩下88席，並大幅增加官派席次，光是特首委任的就多達179席，佔整體席次的4成。

香港區議會將於今年底換屆，港府5月提出「完善地區治理方案」，建議將區議會席次從479席改為470席，把原先有450席的直選席次減至88席，並新增179個特首委任席次，扣除27席新界鄉議委員會的當然議席後，另外的176席則由地區委員會間接選出。

從比例上來看，原本佔超過8成的直選席次被砍至不到2成，新增的特首委任席次則佔了超過4成。

▼香港特首李家超。（圖／CFP）



香港特首李家超表示，《區議會修訂條例草案》的通過，是香港特區完善地區治理工作的一個重要里程碑。

李家超指出，香港現處於由治及興的新階段，這次修例工作在特區地區治理層面貫徹落實「愛國者治港」原則，令區議會牢牢掌握在愛國者手裡，嚴格按照基本法規定發揮好其諮詢和服務功能，為特區地區治理工作作出應有貢獻，切實回應市民期望。

李家超強調，「特區政府將繼續全力貫徹落實有關完善地區治理的各項工作，切實為廣大市民排憂解難，讓市民得到更大的幸福感和獲得感。」