　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

家長群組痛罵：詐騙！律師驚覺資深顧問「改名片詐委任費」

▲▼辦公室,辦公,一般事務所。（圖／示意圖／Pixabay）

▲律師事務所名片遭顧問塗改地址後，拿去謊稱可代為介紹律師，藉此詐騙律師委任費。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

曾參與珍愛藻礁公投案辯論的律師陳政憲，日前在孩子學校家長群組中，突然被杜姓女家長痛罵「詐騙」，陳政憲一度以為是因為惹上政治遭攻擊，經查訪才知道，在律師事務所掛名資深顧問的林姓男子，拿著事務所名片在外謊稱可以介紹律師打官司，騙杜姓女家長匯款委任費6萬元，台北地檢署調查後，依詐欺取財罪起訴林男。

據了解，律師陳政憲曾以台灣蠻野心足協會理事長身分，在2021年珍愛藻礁公投中，代表支持天然氣接收站遷離桃園大潭的正方，在政見會中質疑政府環評程序等問題。而他看孩子同校的林姓男家長在金融保險業，有較多人脈可協助拓展律師業務，因此同意讓林男使用印有事務所資深顧問的名片。

2019年間，林男得知杜姓女家長遇到勞資糾紛案件需要處理，變拿出事務所資深顧問的名片，稱可代為找律師諮詢，杜女希望能與陳律師本人見面親談，一度前往事務所撲空，林男順勢佯稱可先付6萬元律師費，之後再找律師簽約委任，杜女依約匯款後，仍遲遲無法和律師約見面。

巧得是，杜女發現林男要介紹的律師陳政憲，正好就是孩子同班同學家長，因此除了提告詐欺外，也在家長群組中直接點名，被陳政憲的律師事務所詐騙，陳政憲覺得被罵得莫名其妙，想起事務所曾經接到有人打電話去找「林律師」，但事務所沒有律師姓林，經詢問林男，得知林男在外行徑。

林男挨告後，只願歸還杜女3萬5千元，辯稱自己只是處理非訟事務，剩下的2萬5千元是他幫忙奔波的交通等事務處理費。檢察官調查，林男涉嫌以代為介紹律師為由，詐騙杜女委任費6萬元，全數都進到林男的資人帳戶，林男明知道自己不能代表事務所在外接案，為了避免犯行曝光，還自行用修正帶塗改事務所授權印製的名片地址，把15號塗改成5號，因此以詐欺取財罪嫌將林男起訴。

►澎湖爽玩四天4199元！不用羨慕別人打卡，自己衝一波

ET快訊
逆向起步輾斃13歲獨生女　砂石車司機2萬交保
滷味攤老闆相驗結果曝！「頭部留深刻槍孔」　疑遭槍抵頭擊殺
高嘉瑜揭民進黨憂「一屍五命」！　有股勢力醞釀「換堅」
快訊／八里左岸紅樹林　驚見一具白骨卡樹上
林志穎第一階段手術完成！　知情人士：還剩1難關
又入侵軌道！為拍列車「鳴笛還不走」　台鐵怒了
名中醫診所詐健保栽了！幫部落客做醫美　虛報皮膚病
向佐被爆「視訊裸身辣妹」！　向太回應了
捷運新物種！台大生怒轟「1族群」超擋路　反被洗版嗆爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逆向起步輾斃13歲獨生女　砂石車司機過失致死2萬交保

滷味攤老闆相驗結果曝！「頭部留深刻槍孔」　疑遭槍抵頭擊殺

闖空門竟對78歲嬤起淫念！舉弱男逼口交　重判7年8月再賠80萬

油罐車灑污泥...警用機車險慘摔　機靈警員神奇1招化險為夷

3天2槍擊釀1死1傷！中警15分局今「全部動起來」威力掃蕩

雲林婦出門加油迷航...逆向上61線快速路！警驚險攔截

板橋工地1清潔工突倒地！暈厥送醫不治　今相驗死因曝光

快訊／八里左岸紅樹林抓螃蟹...驚見白骨卡樹上！警拉封鎖線採證

業配部落客「美容針灸」謊稱皮膚炎詐健保　北市名中醫下場慘曝

家長群組痛罵：詐騙！律師驚覺資深顧問「改名片詐委任費」

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

福原愛帶走家人爆「已回日本」！ 失聯一天...江宏傑痛心「最新行蹤曝光」

《禹英禑》朴恩斌曾上《RM》被李光洙巴頭　姜泰伍跳「魔性機械舞」全場笑歪！

羅時豐自己廣播發海報超恥　求路人不要走：幫我衝人數啦QQ

滷味攤老闆家屬悲痛招魂　表弟：他生活單純未結仇

重機撞上左轉車前滾翻　騎士噴飛路人燒聲尖叫

逆向起步輾斃13歲獨生女　砂石車司機過失致死2萬交保

滷味攤老闆相驗結果曝！「頭部留深刻槍孔」　疑遭槍抵頭擊殺

闖空門竟對78歲嬤起淫念！舉弱男逼口交　重判7年8月再賠80萬

油罐車灑污泥...警用機車險慘摔　機靈警員神奇1招化險為夷

3天2槍擊釀1死1傷！中警15分局今「全部動起來」威力掃蕩

雲林婦出門加油迷航...逆向上61線快速路！警驚險攔截

板橋工地1清潔工突倒地！暈厥送醫不治　今相驗死因曝光

快訊／八里左岸紅樹林抓螃蟹...驚見白骨卡樹上！警拉封鎖線採證

業配部落客「美容針灸」謊稱皮膚炎詐健保　北市名中醫下場慘曝

家長群組痛罵：詐騙！律師驚覺資深顧問「改名片詐委任費」

Q2營收減2成　信義房屋：房市冷卻2區最嚴重

BA.5殺進高雄爆群聚！　胸腔權威：傳染力是Omicron的40倍　

光泉鮮乳、乳香世家明日起調漲　漲幅7%至9%不等

美拉南韓組「晶片四方聯盟」　陸：希望韓方多做有利中韓關係的事

來人瞬降3成「免驚」　豐邑加碼600億蓋七期最高住商大樓

天氣2段式變化出爐！這天起「全台有雨＋颱風生成機率大增」

日本年年都有死囚伏法！　內閣副官房長：廢死是不適當的

逆向起步輾斃13歲獨生女　砂石車司機過失致死2萬交保

林哲瑄新竹撲球弄傷左肩　關節唇破裂恐動刀

蔡英文登基隆級驅逐艦　F-16、幻象等30戰機、23艦艇大規模操演

社會熱門新聞

即／潭子爆頭槍殺才過1天　大里25歲男小腿中彈

吃醋釀殺機！兇嫌前妻做八大　滷味老闆是恩客

槍手前妻開個工！滷味老闆上門消費惹殺機

畫面曝！桃園女騎士遭貨車高速追撞　搶救不治

滷味攤老闆有10年女友　跟兇嫌舊愛關係曝

滷味攤命案！槍手任職知名溫泉會館　工作狀況曝

16歲少年被封大神　分享海量壞壞影片下場慘

滷味攤老闆有10年女友　家屬慟：認錯人？

他見妻手捏好友「蛋蛋」　真相大逆轉

即／特斯拉路口猛撞CX-5！女駕駛臉部掛彩

即／台中工業區大貨車右轉　女騎士遭輾死

中部萬安演習她最紅！9頭身美女超搶眼

獨／黔園富少驚爆販毒遭起訴　大麻、搖頭丸都有賣

親哥告他拐走老婆！弟：我先和她交往的

更多熱門

相關新聞

上網查好市多商品「秒要求她登入」　真相氣炸！

上網查好市多商品「秒要求她登入」　真相氣炸！

上網想查好市多商品，小心有詐騙！一名女網友表示，上網輸入「好市多線上購物」關鍵字後，她直接按置頂頁面，怎料，一進去就要她登入帳號密碼，嚇得原PO趕緊按上一頁，才恍然大悟是詐騙網站。文章曝光後，內行直呼從「1管道」開始好市多官網最安全。

潛意識課噴3萬2「上2堂被踢出」　師：負能量太強

潛意識課噴3萬2「上2堂被踢出」　師：負能量太強

「吃案」疑雲　台南新化分局所長連坐記過

「吃案」疑雲　台南新化分局所長連坐記過

「一周內叫老公、老婆」呂秋遠：這些人別信

「一周內叫老公、老婆」呂秋遠：這些人別信

藥界首例！東生華新藥專利訴訟勝出　盼遏止外商濫用專利連結制度

藥界首例！東生華新藥專利訴訟勝出　盼遏止外商濫用專利連結制度

關鍵字：

律師事務所顧問委任訴訟介紹群組詐騙藻礁公投

讀者迴響

熱門新聞

陸網再爆「向佐婚後出軌N次」！

全台最難訂位牛肉麵7／27暫停營業

淨空老法師今凌晨圓寂　享耆壽96歲！

快訊／福原愛強硬帶家人返日　江宏傑抓狂反擊了！

即／潭子爆頭槍殺才過1天　大里25歲男小腿中彈

當沖賺600萬+特斯拉「棄16萬月薪炒股」　2年後現況曝

吃醋釀殺機！兇嫌前妻做八大　滷味老闆是恩客

TOYOTA大改款Vios預告8／9發表

余天才中風…余苑綺抗癌8年「癌細胞再擴散」！

《全明星4》剛播第1集…她就被酸「不負眾望超爛」！

槍手前妻開個工！滷味老闆上門消費惹殺機

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

快訊／7-11開出3張千萬發票

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

福原愛「證實帶家人返日」反擊江宏傑：我的權利

更多

最夯影音

更多
王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD

王心凌不捨薛凱琪爆哭…選人超暖心！　和Twins選歌沒默契：想回家睡覺XD
刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

日駕駛狹路相逢難會車　黑車揪猜拳對決神化解

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

游泳過熱整隻當「基」！　沖水喊名無反應笑翻網

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

聽障人教鸚鵡翻譯手語　伴12年：牠讓我變開朗

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面