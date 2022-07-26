家長群組痛罵：詐騙！律師驚覺資深顧問「改名片詐委任費」

▲律師事務所名片遭顧問塗改地址後，拿去謊稱可代為介紹律師，藉此詐騙律師委任費。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

曾參與珍愛藻礁公投案辯論的律師陳政憲，日前在孩子學校家長群組中，突然被杜姓女家長痛罵「詐騙」，陳政憲一度以為是因為惹上政治遭攻擊，經查訪才知道，在律師事務所掛名資深顧問的林姓男子，拿著事務所名片在外謊稱可以介紹律師打官司，騙杜姓女家長匯款委任費6萬元，台北地檢署調查後，依詐欺取財罪起訴林男。

據了解，律師陳政憲曾以台灣蠻野心足協會理事長身分，在2021年珍愛藻礁公投中，代表支持天然氣接收站遷離桃園大潭的正方，在政見會中質疑政府環評程序等問題。而他看孩子同校的林姓男家長在金融保險業，有較多人脈可協助拓展律師業務，因此同意讓林男使用印有事務所資深顧問的名片。

2019年間，林男得知杜姓女家長遇到勞資糾紛案件需要處理，變拿出事務所資深顧問的名片，稱可代為找律師諮詢，杜女希望能與陳律師本人見面親談，一度前往事務所撲空，林男順勢佯稱可先付6萬元律師費，之後再找律師簽約委任，杜女依約匯款後，仍遲遲無法和律師約見面。

巧得是，杜女發現林男要介紹的律師陳政憲，正好就是孩子同班同學家長，因此除了提告詐欺外，也在家長群組中直接點名，被陳政憲的律師事務所詐騙，陳政憲覺得被罵得莫名其妙，想起事務所曾經接到有人打電話去找「林律師」，但事務所沒有律師姓林，經詢問林男，得知林男在外行徑。

林男挨告後，只願歸還杜女3萬5千元，辯稱自己只是處理非訟事務，剩下的2萬5千元是他幫忙奔波的交通等事務處理費。檢察官調查，林男涉嫌以代為介紹律師為由，詐騙杜女委任費6萬元，全數都進到林男的資人帳戶，林男明知道自己不能代表事務所在外接案，為了避免犯行曝光，還自行用修正帶塗改事務所授權印製的名片地址，把15號塗改成5號，因此以詐欺取財罪嫌將林男起訴。