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香港區議會直選席次「砍到剩2成」　新增「特首委任」反佔最多！

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

▲香港區議會選制大變革，直選席次砍到剩不到2成。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港區議會選舉制度大變革，由原先以「直接選舉」為主的模式，改為「特首委任」「間接選舉」「直接選舉」混合的模式，其中，委任及間選的席次各佔約4成，直選席次則剩下不到2成。同時，本次區議會選舉也將引入「資格審查制度」，確保全面落實「愛國者治港」原則。

香港政制及內地事務局局長曾國衛2日宣布，新一屆區議會將改為由「委任」（特首委任）、「地區委員會界別」（間接選舉）、「地方選區」（直接選舉）組成，比例為442，再加27席的「當然議員」，議席總數為470席。

曾國衛介紹，179個「委任」議席（約佔4成）將由特首親自委任，根據用人唯才原則，按照區情和地區行政需要，委任具才幹的愛國愛港人士擔任區議員，委任議席亦可以吸納有志服務社區、有專業技能人士參與。

曾國衛提到，176個「地區委員會界別」議席（約佔4成），將由18區的分區委員會、防火委員會及滅罪委員會，俗稱「三會」的委員，以「全票制」選出區議員。

▲香港舉行七一升旗典禮。（圖／路透）

曾國衛說，88席「地方選區」議席（約佔1成9）方面，政府建議將全港分為44個地方選區，以「雙議席單票制」，由當區選民選出區議員，「過往有人認為區議會選區過小、議員以鄰為壑，重劃後的選區將合併成較大選區，候選人將需要爭取較大範圍的選民支持，令議員更具大局思維。」

曾國衛強調，引入「委任」和「地區委員會界別」議員，有助糾正現行制度下，區議員容易以政治和民粹掛帥的問題，突破小選區利益局限性的思維。

曾國衛還說，無論從那種管道成為區議員，都要通過資格審查，政府將設立由政務司司長擔任主席的「區議會資格審查委員會」，由2至4名官守成員，以及1至3名非官守成員組成。

香港特首李家超也說，區議會引入「資格審查制度」，是為了確保國家安全及全面落實「愛國者治港」原則。

李家超強調，重塑區議會有必要性及迫切性，改革方案建基於堅實法律基礎，必須要從制度上堵塞現有漏洞，制止區議會再次成為「黑暴」、「港獨」及「攬炒」平台，防止區議會再被反中亂港的人騎劫及操弄，防止顛倒黑白的亂象再發生。

▲▼香港機場,香港移民。（圖／路透社）

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