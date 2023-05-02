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大陸 大陸焦點 特派現場

確保「愛國者治港」　香港區議會引入「資格審查制度」

▲香港特首李家超。（圖／路透）

▲香港特首李家超。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府2日公布新一屆區議會改組方案，香港特首李家超表示，新一屆區議會將設470個席位，並引入「資格審查制度」，確保國家安全及全面落實「愛國者治港」。

根據《香港電台》報導，李家超提到，第七屆區議會區議員總數為470人，與目前479名議員差不多。組成方面，由委任、地區委員會界別選舉、以及由區議會地方選區選舉產生，數目比例約為442，另加27名當然議員。

李家超指出，為確保國家安全及全面落實愛國者治港原則，區議會將引入「資格審查制度」，無論從何種渠道成為區議員，都要先透過資格審查機制確認。

▲▼香港特首李家超。（圖／路透社）

職能方面，李家超說，區議會要重回《基本法》97條下非政權性諮詢組織的定位，令其去政治化，體系要充分體現行政主導，政府會優化區議會的諮詢及服務職能。

李家超進一步指出，區議會主席會由當區民政事務專員擔任，更好發揮領導及協調作用，重塑後的區議會將擔當協助政府的角色，協助掌握地區脈搏，令政府更有效策劃地區服務，同時協助凝聚民心，為區內居民提供諮詢及轉介服務。

待遇方面，李家超說，區議員將獲得與目前水平差不多的酬金及津貼，同時，也會引入「區議員履職監察制度」，確保區議員履行應有職責，包括對行為表現不符合公眾期望的區議員進行調查及根據嚴重程度處以合適處理。

李家超強調，重塑區議會有必要性及迫切性，方案建基於堅實法律基礎，必須要從制度上堵塞現有漏洞，制止區議會再次成為「黑暴」、「港獨」及「攬炒」平台，防止區議會再被反中亂港的人騎劫及操弄，防止顛倒黑白的亂象再發生。

▼防疫鬆綁，陸客重返香港。（圖／路透社）

▲▼香港,陸客。（圖／路透社）

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香港區議會愛國者治港資格審查制度

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