　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

清潔員受託照顧弱勢同事　竟A他月薪+盜刷卡+貸款百萬

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲邱男涉嫌利用獲得信任處理財務的機會，幫同事貸款百萬元供己花用還盜刷信用卡。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市丘姓清潔隊員受託照顧有中度智能障礙的同事，卻利用同事家人的信任，取得同事薪資存摺的機會，扣住同事每月4萬多元收入，只給同事少許生活費，還多次同事向銀行辦理信貸累計約百萬元，並盜刷同事的信用卡到處吃喝，台北地檢署12日依詐欺、侵占等罪起訴。

朱姓男子2012年間，自己跑去銀行貸款10萬元，家人發現後嚇一大跳，當時和朱男一起在清潔隊工作的丘男見狀，自告奮勇表示可以幫忙，果然沒多久，就協助朱男還清債務。

朱男的兄長見丘男熱心，而且又懂得幫弟弟量入為出，因此委託丘男幫忙管理弟弟的財務，不要讓弟弟再去亂借錢影響信用，獲得充分信任的丘男因此取得了朱男的薪資存摺，竟然就開始掌控朱男的財政大權，每個月清潔員薪資入帳4萬多元，都不交給朱男，只是每個月給朱男一點生活費。

食髓知味的丘男甚至以朱男名義辦理信用卡，拿去刷卡支付自己平常的吃喝開銷，丘男都會定期繳交信用卡費，所以一直沒被發現，直到後來，朱男的兄長突然收到銀行寄來的信貸利息逾期通知書，一查才發現，原以為早已還清10萬債務的朱男，竟然名下又多了約100萬元貸款。

丘男否認有偷辦盜刷朱男的信用卡，至於銀行的借貸款項，都是要用來幫忙支付朱男的消費欠帳，或償還朱男在外面亂借的錢，檢察官調查朱男平日生活狀況後，不採信丘男辯詞，依詐欺、侵占等罪起訴丘男。

►收納達人來了！快把它帶回家，從此家裡超整齊

ET快訊
快訊／新北+2萬3788例　侯友宜喊：指數型海嘯來了
直擊／「唾液快篩」搶翻！　排隊人龍繞整圈
LIVE／不忍了開嗆蔡英文！　侯友宜最新說明
快訊／鴻海首季獲利294.5億　「每股賺2.12元」近十年最
陳建仁喊「流感化公布確診數沒意義」！　陳時中回應了
快訊／爆女星「偷吃別人老公」　《大學生》蘿莉塔下場出爐
快訊／李秉穎指「醫療崩盤3+4可延長」　陳時中回應了
快訊／快篩陽=確診「唾液快篩也適用」！　條件曝光
快訊／減少數位落差！　指揮中心開放「電話問診」
快篩陽＝確診！「代看診領藥」明開放　124家醫院適用
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台61又出事！北上156.3km聯結車自撞折甘庶　全線封閉

違規被攔「暫離」5分鐘挨罰1萬　因後座母腹痛...他提告翻盤了

快訊／台南火車站1男子突跳下月台　警強制帶離

遠房「表哥」公司要周轉50萬　她好心衝銀行卻怒撕匯款單

老兵申請陸配兩度遭打槍　扮少將拿偽造證明又被拆穿

楊梅區公所大樓遇雨竟上浮45公分　將花3680萬「壓回去」

辱女藝人「偷吃別人老公」　《大學生了沒》蘿莉塔輕判2個月

台中男騎樓喝咖啡看A片！路人報警...「單純瀏覽」判無罪

小鮮肉夜騎6小時誤闖快速道！全是大車嚇到了　見女警泛淚道謝

情侶柴山探險拍網美照迷路　誤入管制區遭法辦...檢察官打臉警方

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

救...駕！白汪抱屁股前後震動　主子眼神死從此放棄貓生

警車撞上賓士+特斯拉翻覆　林口2員警受傷自行爬出！

烏克蘭美女在台學射箭　穿25公斤盔甲霸氣拉弓

阿翰終於同框陶晶瑩！　「最難九宮格」考倒本尊：我也分不出來...

不滿家門口被隔壁患者臨停　大媽怒衝診間「哪個畜生」？

快訊／台61又出事！北上156.3km聯結車自撞折甘庶　全線封閉

違規被攔「暫離」5分鐘挨罰1萬　因後座母腹痛...他提告翻盤了

快訊／台南火車站1男子突跳下月台　警強制帶離

遠房「表哥」公司要周轉50萬　她好心衝銀行卻怒撕匯款單

老兵申請陸配兩度遭打槍　扮少將拿偽造證明又被拆穿

楊梅區公所大樓遇雨竟上浮45公分　將花3680萬「壓回去」

辱女藝人「偷吃別人老公」　《大學生了沒》蘿莉塔輕判2個月

台中男騎樓喝咖啡看A片！路人報警...「單純瀏覽」判無罪

小鮮肉夜騎6小時誤闖快速道！全是大車嚇到了　見女警泛淚道謝

情侶柴山探險拍網美照迷路　誤入管制區遭法辦...檢察官打臉警方

LIVE／北市＋10751例！通訊診療「滿多問題」　柯文哲視察忠孝醫院

快訊／國民黨團控大賺快篩「無本生意」　曜群董事長李冠緯喊告

快訊／新北+2萬3788例　侯友宜喊：指數型海嘯來了

空姐「飛機上自拍不雅照」遭解僱！手寫11字怒喊不服　委屈曝近況

竹縣+1348！9成3無症狀確診　三類人快篩陽確診今上路

2縣市累計破10萬「確診地圖」曝光　陳時中：未來不再公布病例數

直擊／鼻子被戳怕了！藥局今開賣「唾液快篩」搶翻　排隊人龍繞整圈

坦承居隔3+4「有潛在風險」　陳時中：像上海封城對社會影響更大

女星快篩陽衝急診見一幕怒了！ 「排隊篩檢還開心聊天」：可以閉嘴嗎

品牌建商+雙輕軌加持　淡海新市鎮買屋最熱路段曝光

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

限速40！139縣道吃喜酒　4小時開324件罰單

桃園休旅車猛撞釀7傷！家屬求行車記錄器

辱女藝人「偷吃別人老公」　蘿莉塔輕判2月

即／新店14歲少年發燒墜10樓亡　PCR結果出爐

高雄嬤買早餐騎17公里！臉曬到紅燙：怎還沒到

高雄女騎士無視號誌直直衝　慘遭輕軌撞飛

女警自撞還有1輛也遭殃！女車主興奮了

不滿前女友結新歡！三重男埋伏開槍

即／台61聯結車自撞　全線封閉

AV女神孟若羽進化　復出直播3萬人收看

愛妻被酒駕男撞死　夫公開給法官的信惹淚

公婆提告討豪宅　網紅媳婦敗訴理由曝

小女警恍神撞賓士+特斯拉　薪水不夠賠

更多熱門

相關新聞

詐團騙家庭主婦兼職　收水贓款逾5千萬

詐團騙家庭主婦兼職　收水贓款逾5千萬

刑事局偵查第九大隊日前接獲線報、發現有多名被害人在臉書、LINE等知名社群平台接收到投資廣告訊息，部分網友怦然心動加入歹徒設立的LINE群組，詐騙集團佯稱可破解博弈網站數據，依指示操作保證獲利，該集團兼收假檢警詐騙贓款，造成有5名被害人遭詐騙金額逾新台幣1000萬元，警方4月29日行動逮捕黃姓水房主嫌及其共犯17人到案。

受託顧3愛犬飼主卻失聯　她怒討6.3萬照顧費

受託顧3愛犬飼主卻失聯　她怒討6.3萬照顧費

秦慧珠控JOJO林詐欺　驚知她已成植物人

秦慧珠控JOJO林詐欺　驚知她已成植物人

周轉不靈「賣房就好」　房市大熱！Q1法拍移轉年減18%

周轉不靈「賣房就好」　房市大熱！Q1法拍移轉年減18%

帶護身符也沒用！　冒充檢警詐騙2車手遭逮

帶護身符也沒用！　冒充檢警詐騙2車手遭逮

關鍵字：

清潔隊委任照顧貸款信用卡存摺中度智能障礙詐欺侵占

讀者迴響

熱門新聞

他「積極染疫確診」傳給家人！焦糖哥哥：懂的人就懂

唐玲證實胃癌末期！憂只剩3到6個月生命」

小嫻2個月前就說「受不了金剛」！

韓製唾液快篩來了！今天開賣「每入175元」

快訊／今暴增17死　本土狂飆6萬5385例、境外增61例

快訊／台灣魔術先驅「安迪老師」病逝　享壽60歲

婦產科11醫護「集體懷孕」　護士喊：水有問題

小嫻分手金剛　何守正4字給祝福

父開貨車遭罰超載　兒竟尾隨復仇開車撞飛警

目睹丈夫離世崩潰！女星沈默9日IG發聲：終於可以打開窗戶

喀麥隆飛機墜毀　傳機上11人全數喪命

爸爸進門2hrs病毒傳全家！1家7口「只有奶奶逃過」

蔡英文稱「台灣防疫成績好」　侯友宜罕見開嗆：絕不是這麼一回事

70歲張菲「一劑都不想打」1原因轉念！

男友連1支快篩都不分　她確診隔離10天看清

更多

最夯影音

更多
吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」

吳心緹隔離出關當天「快篩陽性」　原本很興奮...下秒「嚇到說不出話」
30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

30kg巨汪擠爆鐵籠越獄！　全場鄰居目睹過程秒暴動

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

小嫻.金剛直播哽咽落淚認分手！　分手1個月曝主因「找不到補救方法」

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

養豬場遭雷劈！豬27死130傷　豬農控避雷針沒用：只能引雷

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

醫嘆PCR病患塞爆急診！需住院病人沒地方可去

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面