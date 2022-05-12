清潔員受託照顧弱勢同事　竟A他月薪+盜刷卡+貸款百萬

▲邱男涉嫌利用獲得信任處理財務的機會，幫同事貸款百萬元供己花用還盜刷信用卡。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市丘姓清潔隊員受託照顧有中度智能障礙的同事，卻利用同事家人的信任，取得同事薪資存摺的機會，扣住同事每月4萬多元收入，只給同事少許生活費，還多次同事向銀行辦理信貸累計約百萬元，並盜刷同事的信用卡到處吃喝，台北地檢署12日依詐欺、侵占等罪起訴。

朱姓男子2012年間，自己跑去銀行貸款10萬元，家人發現後嚇一大跳，當時和朱男一起在清潔隊工作的丘男見狀，自告奮勇表示可以幫忙，果然沒多久，就協助朱男還清債務。

朱男的兄長見丘男熱心，而且又懂得幫弟弟量入為出，因此委託丘男幫忙管理弟弟的財務，不要讓弟弟再去亂借錢影響信用，獲得充分信任的丘男因此取得了朱男的薪資存摺，竟然就開始掌控朱男的財政大權，每個月清潔員薪資入帳4萬多元，都不交給朱男，只是每個月給朱男一點生活費。

食髓知味的丘男甚至以朱男名義辦理信用卡，拿去刷卡支付自己平常的吃喝開銷，丘男都會定期繳交信用卡費，所以一直沒被發現，直到後來，朱男的兄長突然收到銀行寄來的信貸利息逾期通知書，一查才發現，原以為早已還清10萬債務的朱男，竟然名下又多了約100萬元貸款。

丘男否認有偷辦盜刷朱男的信用卡，至於銀行的借貸款項，都是要用來幫忙支付朱男的消費欠帳，或償還朱男在外面亂借的錢，檢察官調查朱男平日生活狀況後，不採信丘男辯詞，依詐欺、侵占等罪起訴丘男。