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美FDA批准首款阿茲海默新藥Leqembi　將納入聯邦醫療保險

▲▼首款用於治療阿茲海默症的藥品Leqembi。（圖／路透）

▲首款用於治療阿茲海默症的藥品Leqembi。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國食品藥物管理局（FDA）6日宣布，核准首款用於治療阿茲海默症的藥品Leqembi，同時將其正式納入「聯邦醫療保險」（Medicare）範圍，預計有6000萬人受惠。

根據《美聯社》報導，由日本製藥公司「衛采株式會社」（Eisai）和美國生物科技公司「百健」（Biogen Inc.）合作開發的靜脈注射藥物Leqembi，是第一款有實驗證明能有效減緩阿茲海默症引起認知能力下降的藥物，研究結果顯示，它能清除大腦中的類澱粉蛋白斑塊。

Leqembi的療程為一年2萬6500美元（約台幣84萬元），每兩周進行一次靜脈注射，納入聯邦醫療保險範疇之後，預計會有6000萬人受惠。聯邦醫療管理人員也在聲明中指出，目前已著手進行相關規畫，預計換成仍需自付20％費用，但金額會依照其保險細節有所不同，而施打病患也必須進行登記註冊，以追蹤藥物的安全性及有效性。

FDA是透過一項1800人參與的研究核准Leqembi，這項研究結果顯示，接受Leqembi治療的患者，其記憶力和思維能力下降的速度減緩了約5個月；FDA資深官員布拉契歐（Teresa Buracchio）表示，「這項驗證性的研究證實，它是一種安全有效的治療方式。」

不過，醫療機構也提醒，患者要真正能夠開始使用此藥物還需要時間，因為醫生在開處方之前，必須要確認病患體內有類澱粉蛋白斑塊，且護理人員也必須接受藥物管理方面的培訓。除此之外，病患投藥後必須進行反復的腦部掃描，以確認是否有腫脹或出血，這都帶給醫院額外的成本負擔。

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