美國富豪公開回春祕方！早上11點前「吃完晚餐」　睡覺測勃起次數

▲美國富豪布萊恩追求回春，嘗試注入17歲兒子一公升的血液。（圖／翻攝自Instagram／bryanjohnson_）

記者羅翊宬／綜合報導

美國一名45歲的科技富豪布萊恩（Bryan Johnson）每天都和歲月賽跑，為求永保青春、駐顏有成，先前竟然將17歲兒子一公升的血液注入體內，試圖減緩老化速度，最近他透露自己的回春祕方，包括每年砸200萬美元聘請醫師制定回春計畫，並表示自己會在上午11時以前吃完晚餐，半夜睡覺還會測量勃起次數。

根據美媒《紐約郵報》，富豪布萊恩今年5月被報導和17歲的兒子交換一公升的血液，只為求自己能夠逆轉衰老、永保18歲的青春肉體容顏，就連美國食藥署（FDA）也不建議如此偏激做法，因此震驚國際社會，最近他又在推特回覆網友，公開其他讓自己回春的秘方。

布萊恩的日常生活作息、飲食相當規律。他透露，每天早上5點鐘起床後，會先服用24種補品，並開始鍛鍊、健身1小時，喝下富含肌酸和膠原蛋白的綠色果汁，用茶樹油和抗氧化凝膠刷牙、用牙線清潔牙齒，他也堅持遵守嚴格的素食飲食計畫，每天攝取1977卡路里的熱量，每周進行3次高強度鍛鍊，每天須服用100種以上的補品。

布萊恩在推特回覆表演藝術家瑪柯特（Martina Markota），「我一天之中的最後一餐是在上午11點，我是從早上6點到11點之間吃東西」，起初瑪柯特還以為自己看錯、或是對方打錯字。

在睡前，布萊恩會戴上抗阻藍光的專用眼鏡達2小時，以求維持睡眠品質，他還經常監測自己的生命徵象（vital signs），每周接受超音波、核磁共振、大腸鏡檢查與血液檢查等醫療程序。

布萊恩最後也透露，他在睡覺時會將自己連接到一台機器，該機器可以計算夜間睡著時的陰莖勃起次數，讓自己維持得像青少年一樣。

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