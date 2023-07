男向女友求婚成功　幾小時後樂透中1千多萬元「爽收最棒訂婚禮」

▲男子才剛求婚成功,就中了大獎。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國愛荷華州31歲男子米勒(Nick Miller)最近向女友求婚成功,沒想到訂婚幾小時後,隔天早上發現自己買的彩券中了大獎,贏得近美元40萬元(約台幣1,250萬元),好運同時降臨在身上。

居住在愛荷華州伯納德市(Bernard)的米勒,領獎時表示,女友蘿倫(Lauren Timmerman)上月22日晚間接受他的求婚,隔天早上他和兄弟在速食店吃早餐時,注意到Super 7s Progressive InstaPlay彩券的頭獎獎金已經累積近美元40萬元,所以他當下也買了一張。

A Dubuque County man's marriage proposal was accepted on a Friday night. Then the next morning, he won a lottery prize of nearly $400,000! Hear more about Nick Miller's big win on our blog: https://t.co/Ql1ZnLhaYx pic.twitter.com/wScUAiyQIe