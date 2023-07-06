男向女友求婚成功　幾小時後樂透中1千多萬元「爽收最棒訂婚禮」

▲男子才剛求婚成功，就中了大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國愛荷華州31歲男子米勒(Nick Miller)最近向女友求婚成功，沒想到訂婚幾小時後，隔天早上發現自己買的彩券中了大獎，贏得近美元40萬元（約台幣1,250萬元），好運同時降臨在身上。

居住在愛荷華州伯納德市(Bernard)的米勒，領獎時表示，女友蘿倫(Lauren Timmerman)上月22日晚間接受他的求婚，隔天早上他和兄弟在速食店吃早餐時，注意到Super 7s Progressive InstaPlay彩券的頭獎獎金已經累積近美元40萬元，所以他當下也買了一張。

A Dubuque County man's marriage proposal was accepted on a Friday night. Then the next morning, he won a lottery prize of nearly $400,000! Hear more about Nick Miller's big win on our blog: https://t.co/Ql1ZnLhaYx pic.twitter.com/wScUAiyQIe — Iowa Lottery (@ialottery) July 3, 2023

米勒表示，當時他回到車上的第一件事就是察看獎金與核對號碼，結果發現所買的彩券竟然有好幾個數字符合，嚇得他又重複檢查了幾次，最後確認自己真的贏得頭獎。

彩券公司表示，該彩券自今年4月開獎以來，已經連續2個多月無人中獎，所以獎金逐漸累積，如今終於開出大獎。米勒表示，由於女友剛答應他的求婚，這筆獎金剛好可以用來支付婚禮與購買房子，「我已經為我人生的下一階段做好準備了」。