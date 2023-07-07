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李玟離世引爆「心理健康」關注！　BBC曝中國最大困境

▲李玟。（圖／翻攝自IG、weibo）

▲天后李玟去世震驚華語世界。（圖／翻攝微博）

記者吳美依／綜合報導

BBC報導，流行歌手李玟（CoCo Lee）去世震驚華語世界，並在中國引發關於心理健康的討論。內文指出，該國面臨一種令人擔憂的情況，那就是罹患心理健康問題的人數迅速增加，但醫療網絡還沒有完全準備好。

李玟是一名出生於香港的美籍歌手，往往在舞台上及公眾面前展現出正能量及燦爛笑容，在華語世界家喻戶曉。但據姊姊們的臉書貼文，她近年飽受憂鬱症所苦，試圖輕生後陷入昏迷，最後不幸去世。

這則消息5日深夜傳出後，許多人難以置信。微博一則超過3000讚的留言寫道，「我不敢相信。她一直是那個熱愛唱歌、跳舞和微笑的陽光女孩」，另一則讚數極高的留言稱，「世界上還有任何幸福的人嗎？」

隨著悼念湧入，許多人也開始關注心理健康問題。「憂鬱症離你有多近」、「憂鬱症症狀」等標籤在不同平台流行起來，央視、人民日報、中國日報等官媒也發布文章，希望提高人們對於憂鬱症及心理疾病的認識。

▲▼北京街景。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國社會競爭激烈。圖為北京街景。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

BBC寫道，在中國社會，憂鬱症或任何心理疾病長期帶有汙名。中文的「精神病」（jingshen bing）聽起來與形容瘋子的貶抑詞「神經病」（shenjing bing）非常相似，有心理健康問題的人總被視為精神錯亂。

「抑鬱研究所」創辦人任可也指出，中國患者在很大程度上都未獲得充分診斷，「我們會聽到『有人在學校成績不好，所以他們從大樓跳下來』之類的話，但我們從來沒有機會問問這些人『發生了什麼事』，以及他們需要什麼樣的協助。」

過去10至15年，隨著中國經濟快速發展，個人壓力也在增加。2019年中國心理健康調查數據顯示，每7人就有1人畢生至少經歷一種精神疾病。此外，新冠疫情和極其嚴格的清零政策也導致情況加劇。今年4月，湖南省張家界更發生4人集體跳崖事件，在該國引發心理健康與社會壓力的激烈討論。

▲▼中國上海街景，星巴克。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國日益重視心理健康問題。圖為上海街景。

上海紐約大學教授社會學助理教授繆佳（Jia Miao，音譯）表示，學校及職場的競爭越來越激烈，中國人已經筋疲力竭，心理健康問題也引起社會關注，「隨著越來越多人發現自己遭遇這些問題，他們變得更願意與親友分享經歷、尋求專業協助，這改變了人們面對這個話題的態度。」

舉例來說，被廣泛認為成功的人士，也開始分享自身經歷。華為創辦人任正非2015年撰文揭露，他曾罹患嚴重的憂鬱症及焦慮症。搜狐創辦人張朝陽也多次公開談論自己過去的憂鬱症經歷。

報導指出，中國政府持續試圖解決問題。苗嘉也提到，各級學校如今都被要求聘請心理諮商師，大城市的社區單位也指定專人照顧老年人的心理健康。但最迫切的問題是，現在沒有足夠的合格專業人士。根據官媒中國青年報數據，截至2021年底，人口數逾14億的中國僅有6.4萬名精神科醫師。

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