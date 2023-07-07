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BLACKPINK陷「南海九段線爭議」　越南外交部：查證中

▲▼BLACKPINK。（圖／CFP）

▲BLACKPINK月底將在河內演出，不過網友發現，總部設在北京的主辦單位iMe娛樂集團支持中國的南海九段線主張，觸動越南敏感神經。（圖／CFP）

文／中央社記者陳家倫河內6日專電

韓國女團BLACKPINK即將赴越南演出，然而負責籌劃主辦的iMe娛樂集團被起底支持中國在南海的九段線主張。越南外交部今天表示，相關部門正針對此事展開查證。

BLACKPINK將於7月底在河內演出兩場，票價最高賣到980萬越南盾（新台幣1.3萬元）。不過越南網友發現，總部設在中國的iMe娛樂集團在公司網站發布與中國立場一致的南海九段線地圖，觸動越南民間與官方的敏感神經。

越南外交部今天舉行例行記者會，發言人范秋姮（Pham Thu Hang）對此表示，越南多次重申對於南海的主權主張與立場。關於BLACKPINK赴越南表演所引發的九段線紛擾，他說：「據我所知，越南相關部門正在查證。」

范秋姮並未回答BLACKPINK演唱會是否會被取消，也沒回應官方的查證何時會有結果。

在這之前，由製片公司華納兄弟（Warner Bros）所推出的電影真人版「芭比」（Barbie）原定7月21日在越南上映，卻因為電影畫面中出現繪有九段線的南海地圖，而被禁止在越南上映。

范秋姮今天對此指出，在越南宣傳和使用帶有九段線的產品和出版物違反越南法規，這是不可接受的。

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