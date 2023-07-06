桃竹苗分署積極協助旅宿、餐飲業　改善疫後缺工問題

▲桃竹苗分署積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」並辦理宣導說明會。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了紓緩疫後產業基層人力缺工的問題，勞動部積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，桃竹苗分署自方案開辦以來，已陸續針對雇主及勞工辦理多場計畫宣導說明會；分署再接再厲將於7月26日在新竹煙波飯店及8月15日在新竹安捷國際酒店辦理兩場次宣傳說明會(7月26日已額滿)，歡迎有缺工需求的旅宿及餐飲業雇主報名參加。

桃竹苗分署長林淑媛表示，「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對勞工和雇主提供「獎勵勞工就業」及「鼓勵雇主進用」兩個面向，希望導引勞工進入缺工產業。若產業有人力需求時，須先與中央目的事業主管機關聯繫進行評估，確認專案職缺範圍和合理薪資待遇。

目前首波協助的旅宿業，專案職缺包括「房務員」和「清潔人員」，工作地點在桃園市、新竹市及新竹縣，合理薪資達3萬元以上，苗栗縣則為2 萬 8,000 元以上；另餐飲業專案職缺包含「內場服務人員」、「外場服務人員」及「廚務人員」等 3 項職缺，每月薪資達3 萬 2,000 元，桃竹苗轄區眾多知名廠商皆已釋出專案職缺，薪資最高可達 5 萬 6,000 元，各專案職缺將陸續新增至台灣就業通網站專區，有缺工需求相關的業者，皆可提供職缺給經濟部或交通部觀光局等目的事業主管機關。

為了增加勞工從事缺工專案職缺工作的意願，求職者只要經公立就業服務機構推介成功就業滿 30 日以上，一般身分勞工可領取就業獎勵每月6,000 元、中高齡等特定對象勞工每月10,000 元，若工作地點位處偏遠(特定)地區，獎勵金每月再加碼 3,000 元，最長發給 12 個月。

此外，失業者只要參加缺工工作相關職類的職前訓練，結訓後也會發給參訓獎勵金每人 5,000 元，偏遠（特定）地區再加碼 3,000 元，歡迎有興趣參訓的民眾可洽詢桃竹苗各地就業中心。