挺青年求職！桃竹苗分署推「跨域就業津貼」　房租最高補助6萬

▲桃竹苗分署挺青年求職，推出青年跨域補助。（示意圖／桃竹苗分署提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵青年積極求職，降低遠地就業障礙，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「青年跨域就業津貼」，凡18至29歲或未滿18歲已高中畢業的初次尋職青年，經公立就業服務機構推介到離家30公里以外地點工作，除補助求職交通費，如就業有租屋需求者另補助6成房租，最長可達12個月、最高金額達6萬；若有搬家需求者，最高可補助搬遷費3萬元。

小林(化名)從資訊工程研究所畢業後，初次尋職卻處處碰壁，無法找到合適的工作，後至桃園就業中心尋求協助，就業服務員建議依她的專業背景可到新竹工作，不但有更多適合她的職缺，並可運用青年跨域就業補助，除有求職交通補助金，日後通勤上班亦可申請異地就業交通補助金，或選擇在工作地租屋也有搬遷及租屋補助。

小林在就服員協助下順利在新竹縣的科技公司找到工作，擔任影像辨識系統開發工程師，並運用青年跨域就業補助獲得搬遷及租屋補助金補助，讓初次工作的她可無後顧之憂，專注在工作上，目前穩定就業中。

桃竹苗分署分署長林淑媛4日表示，青年為國家永續發展與創新的動力，為協助青年順利就業，勞動部已於112年5月啟動「投資青年就業方案第二期」，提出「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」5大目標，為鼓勵青年拓展尋職就業範圍，減少異地就業障礙，強化失業者就業意願，青年跨域就業補助提供求職交通補助、異地就業交通補助、搬遷補助以及租屋補助，降低青年跨域就業的障礙，協助青年儘速就業。該項津貼包含求職交通補助金，每年最高2,000元，異地就業交通補助金，每月最高補助3,000元，還有租屋補助金，每月最高補助5,000元；以及搬遷補助金，最高補助3萬元，幫助尋職青年穩定安心就業。