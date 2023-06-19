全國技能競賽即將登場　桃竹苗分署153選手誓師奪金

▲全國技能競賽即將登場，桃竹苗分署153名選手誓師奪金勝利啟航。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第53屆全國技能競賽即將於7月13- 17日，在南港展覽館登場。勞動力發展署桃竹苗分署今年共有153位培訓選手晉級全國賽，要角逐工業機械、銲接、漆作裝潢、餐飲服務、冷凍空調等38項職類金銀銅牌，為凝聚士氣幫選手打氣加油，桃竹苗分署19日集結分署培訓選手舉辦勝利啟航誓師大會，期選手發揮實力，贏得金牌殊榮。

誓師活動中，桃竹苗分署長林淑媛除親自授旗為選手加油鼓舞士氣外，適逢端午佳節，她也特別準備粽子送給選手們，希望藉由粽子與高「中」狀元的發音相似，祝福選手高中得名、勇奪金牌；此外，誓師大會上還邀請到第45屆國際技能競賽花藝職類國家代表選手「柳皓淳」現身說法分享必勝心得，下午安排激勵課程，邀請專業講師教導選手如何培養積極的心態應對壓力及有效紓壓，幫助選手保持冷靜、自信和專注，才能在賽場上發揮訓練時的最佳實力。

今年代表宣誓的漆作裝潢職類選手李俊誠，目前就讀萬能科技大學室內設計與營建科技系三年級，高中時期曾連續挑戰第49、50屆全國技能競賽，卻因為經驗不足，未能獲得好成績，但他卻始終沒有想要放棄；後續他進駐桃竹苗分署，接受宋侑蓁老師的指導培訓，終於在第51屆的北區分區技能競賽及全國技能競賽，以黑馬之姿一路過關斬將雙雙拿下金牌。

未來，李俊誠期許自己能在所學領域繼續深造一展長才，並以自身經驗傳承並教導競賽新手，開創出屬於自己的道路。桃竹苗分署的分署長林淑媛表示，能夠進入全國賽的選手都是在分區賽中脫穎而出的佼佼者，她鼓勵選手們面對比賽時要全力以赴，冷靜應戰，發揮平時的訓練水準，在比賽中展現出最佳的實力。