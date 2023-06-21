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桃竹苗分署「產業新尖兵計畫」　助青年打造職涯優勢

▲桃竹苗分署「產業新尖兵計畫」

▲桃竹苗分署產業新尖兵-5G電路板製程工程師培訓班訓練。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為促進青年就業及培育國家重點產業人才，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署近年來，陸續與清大、陽明交大、中大、外貿協會、工研院等單位攜手合作辦理「產業新尖兵計畫」，課程包含電子電機、綠能科技、工業機械、數位資訊及國際行銷企劃等五大領域，迄今已順利開訓266班，參訓人數達7,128人，且穩定就業達8成以上，成效佳。

為了讓各訓練單位清楚了解「產業新尖兵計畫」的規定和申請流程，桃竹苗分署20日在分署國際會議廳舉行「產業新尖兵計畫申請及行政作業說明會」；此次會議共有清華大學、陽明交通大學等29個訓練單位派員出席會議，會議中除了介紹計畫相關規定和操作方式外，也特別與訓練單位進行充分溝通，讓各訓練單位可依照各自的專長領域，為青年設計符合產業勞動力需求的課程，達到提升就業技能及強化就業競爭力的目標。

桃竹苗分署長林淑媛表示，透過「產業新尖兵」計畫，即使是非本科系畢業的青年，也能找到適合自己的專業領域，她更進一步指出，本計畫結訓學員就業後持續一年以上的穩定就業率達81％以上，充分表現出本計畫為青年職涯帶來明顯的幫助和穩定成長，目前製造技術類、AI、資訊網路安全等工作都還是很缺工，需要青年勞動力的加入，112年上半年課程尚有17班、預訓崗位581人熱烈招生中。

桃竹苗分署表示，自112年7月1日起維持每位青年最高補助10萬元學費，此外，青年在訓練期間每月還可以領取8,000元學習獎勵金，每人最高獎勵9.6萬元。鼓勵青年勇於挑戰及充實技能，找到合適且能發揮所長的工作；112年度下半年課程預計於9月起陸續公告及招生，呼籲15歲至29歲本國籍待業青年多加利用，報名請先上「台灣就業通」登錄成為會員，並完成「我喜歡做的事」職涯興趣探索測驗，充分了解自我及未來發展方向，選擇課程後報名參訓。

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關鍵字：

桃竹苗分署產業新尖兵計畫青年就業

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