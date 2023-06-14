推動勞工自主學習！桃竹苗分署攜手工會　每年逾6千勞工受惠

▲桃竹苗分署長林淑媛(左8)與桃竹苗轄區各工會團體幹部座談會。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為因應疫後復甦及產業結構的變化，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署14日邀集桃竹苗轄區各工會團體在竹縣北埔鄉舉行「勞工團體交流座談會」。座談會除了解各工會辦理「產業人才投資方案-提升勞工自主學習計畫(簡稱：勞工自主學習計畫)情形，也介紹近期推動的「疫後改善缺工擴大就業方案」和青年就業等多項計畫，持續推動產業升級轉型。

桃竹苗分署表示，桃竹苗地區各工會多年來深耕在地，熱絡出席座談會，與會團體包含有中華民國全國職業總工會、全國產職業總工會、中華民國全國航空業總工會、中華民國指甲彩繪美容職業工會聯合會、新竹市總工會、新竹縣總工會、苗栗縣總工會、新竹縣產業總工會、苗栗縣職業總工會及苗栗縣產業總工會等27個工會團體，共有理事長及重要幹部共41位成員共襄盛舉。

各工會為提升在職勞工的專業知識和技能，每年透過「勞工自主學習計畫」辦理各項在職訓練課程，光是桃竹苗地區每年就有近50個工會團體參與，每年約有6千多名在職勞工受惠；今年上半年已推出122項包含交通運輸、金融理財、餐飲烘焙、語文進修、勞動法令、服裝製作、花藝設計、水電維修及沙龍美甲等熱門課程，提供2,680個訓練機會，不少課程一上架就隨即秒殺，顯見工會確實掌握勞工所需職能，致力於人才培訓及發展，積極為勞工職業發展創造更多的機會。

勞動部桃竹苗分署長林淑媛表示，透過辦理工會座談，讓公部門和工會能夠直接交流彼此的觀點、需求和意見，雙方有了共識，也更能夠致力勞工與產業共同成長。她也進一步鼓勵在職勞工應保有持續學習的精神，不僅可以提升專業能力、創造職業機會、促進個人成長和增強工作滿意度，還有助於在不斷變化的職場環境中，保持競爭力並實現個人的職涯目標。歡迎15歲以上，想要提升技能增進競爭力及有心學習新知識的在職勞工，踴躍報名。

下半年「產業人才投資方案」3年7萬元的在職進修課程即將於7月中旬陸續公告於「在職訓練網」，民眾可至網站查詢相關訊息並把握機會踴躍報名。如有任何疑問，可撥打電話03-485-5368，分機1351訓練推廣科。