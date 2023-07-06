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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

痛批716凱道遊行沽名釣譽　他諷：何不更名「厭惡民進黨大遊行」

▲▼「716上凱道，公平正義救台灣」發起人館長陳之漢與黃國昌前往民進黨中央黨部遞送邀請函。（圖／記者李毓康攝）

▲「館長」陳之漢與黃國昌發起「716上凱道，公平正義救台灣」遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌日前以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾7月16日走上凱道遊行，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘皆表態參與，引發熱議。對此，前民視董事長、高雄立委參選人郭倍宏6日則在臉書批評，何不更名為「厭惡民進黨大遊行」？套上居住正義的大帽子沽名釣譽。

郭倍宏表示，這場遊行非常熱鬧，有媒體翻譯成「反綠大遊行」，他則認為，是為反對而反對的遊行，不知道為什麼理由而舉辦的遊行，說是為了居住正義，結果主辦人之一的黃國昌是大地主 ，岳家在房地產業；說是為了司法正義，結果是黑白兩道都跨的人在談司法正義。

針對遊行參與者，郭倍宏一一分析，郭台銘，一個很不甘願的可能總統參選人；侯友宜，一個外號老三的總統參選人；柯文哲，這場遊行本來就是為他而辦，現在加入其他參選人，柯文哲也討不到便宜。他不禁諷刺，這些人組合舉辦的遊行，熱鬧歸熱鬧，厭惡民進黨是共同通關密碼，何不乾脆直接更名為「厭惡民進黨大遊行」，沒事套上什麼「居住正義、司法正義」這種大帽子，名實不相符，沽名釣譽，令人看了生厭。

郭倍宏直言，文青風到處是，愛玩弄文字遊戲是流行，綠營執政包袱很重，令人失望的地方也不少，不過，看到這麽一大堆人「假正義之名，行厭惡之實」，他還是忍不住想戳破。

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