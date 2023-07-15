侯友宜提5大住宅政策上凱道　藍青年團明一起走上街頭

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜提5大住宅政策上凱道　國民黨青年團明一起走上街頭

▲國民黨中央黨部，召開「全台學青站出來！我們支持侯友宜！」記者會，來自全省各地的青年代表發言力挺侯友宜，會後並一同高喊『學生青年站出來，我們都挺侯友宜』的口號。（圖／國民黨提供）

▲國民黨青年力挺侯友宜。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將於明（16）日下午2時起在凱道舉行「公平正義救台灣」活動，訴求司法正義、落實居住正義，也將出席的國民黨總統參選人侯友宜今（15日）提出「五大住宅政策」，其中更強調「挺青年」。國民黨青年團明天也將率團參加，希望能陪侯友宜一起走。

侯友宜提出安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住等「五大住宅政策」，讓青年住好宅。侯友宜提到，「低新、高房價」是現在年輕人普遍遇到的困難，「安心租」是要實踐租金實價登錄，讓租屋市場透明化；「拚社宅」部分是要將透過市地重劃、區段徵收開發區，劃設一定比例社福用地，增加可興建社宅用地；「止炒作」則是重新檢討「不動產交易所得稅」，實踐漲價歸公，遏止房價炒作；「挺青年」將加碼青年租金補貼、青年購屋超低利貸款，讓青年能夠多元選擇。

侯友宜也強調，他當選總統後，絕不讓青年朋友失望，會全力推動五大住宅政策。明天他將會上凱道和所有支持居住正義的大家站在一起，喊出大家的心聲，全力支持居住正義。

青年團執行長鄧凱勛表示，侯友宜7月16日將出席凱道遊行，關心很多青年議題，這讓青年朋友都相當感動，因此當天也會號召青年陪侯一起走。

此外，鄧凱勛也說，接下來會進行全台總統及立委輔選計畫，尤其許多藍軍新勇士都在挑戰艱困選區，他們都需要青年幫忙，而青年不管在空戰、陸戰都會協助，讓大家看到青年的身影。而青年戰隊的唯一目標，就是重返執政、國會過半，為台灣人民拼好日子。

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