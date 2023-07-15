黃國昌疑蓋房在國有保育區　新北：最重可罰30萬

▲時代力量前立委黃國昌。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

新北議員張錦豪說，前立委黃國昌家蓋到國有山坡地保育區上，違建面積超過原本合法的1倍。新北市府說，山坡地保育區不容許蓋住宅，如違法，最重可處新台幣30萬元罰鍰。

▲黃國昌再爆爭議。（圖／翻攝張錦豪臉書）

民進黨籍新北市議員張錦豪日前質疑黃國昌保護區土地變停車場、住處頂樓加蓋等，今天他再於臉書（Facebook）發文表示，有汐止人要他去黃國昌住家後面看看，「全部都是違建」，於是他就沿康誥坑溪逆游而上，發現大驚奇。

張錦豪表示，根據老丙建容積160%，建蔽率40%，黃國昌家不僅把剩下的60%全蓋滿，且後面就直接蓋在國有地上，兩塊占用國有地的使用分區都是山坡地保育區，經專業人士計算，地號分別是白雲段13地號約占用25平方公尺、秀山段1203地號大約占用54平方公尺。

張錦豪說，民眾可比對2006年與2018年空拍圖，除了頂樓不一樣，後方增建物也不同，黃國昌違建真的是發揮到極致，光是違建面積就超過原本合法的1倍，至於把房子蓋在國有山坡地保育區違反什麼法令，可能要問問身為律師的黃國昌才正確。

新北市政府工務局表示，上次前往勘查頂樓違建案時，就有發現後側鐵皮屋違建，經調閱相關圖資判斷，應屬98年6月24日以前既存違建，由於判斷沒有危及公共安全，新北市府會依違建管理辦法，以拍照列管方式追蹤。

新北市府地政局表示，這塊山坡地保育區暫未編定用地，適用林業用地管制，除農舍外不容許住宅使用，如違反林業使用規定，將依森林法、區域計畫法規定，處6到30萬元罰鍰。