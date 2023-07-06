鈔能力！少棒隊沒錢赴美參賽　郭台銘伸援：已支持所有經費缺口

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

宜蘭縣蓬萊國小少棒隊將代表台灣赴美參加貝比魯斯世界少棒大賽，然而遇到經費不足的問題；就連有「國防部長」之稱的美國職棒大聯盟紅襪隊張育成 （Yu Chang），也轉貼經費短缺143萬元的訊息。鴻海創辦人郭台銘今（6）日對此在臉書貼文表示，已透過永齡基金會支持所有經費缺口，多出的經費，也將作為小球員額外的生活費。



郭台銘今天在臉書貼文指出，宜蘭縣蓬萊國小少棒隊在最近的全台12支代表隊比賽中脫穎而出，勇奪冠軍，有資格代表台灣參加貝比魯斯世界少棒大賽，然而遇到經費不足的問題。郭表示，在幾天前透過永齡基金會得知接獲此消息，十分關心孩子們是否能順利成行，特別請基金會支持所有的經費缺口，多出的經費，將作為球員額外的生活費。

郭台銘續指，今天一早他看到有「國防部長」之稱的、美國職棒大聯盟紅襪隊張育成 （Yu Chang），也轉貼蓬萊國小少棒隊的消息，再度想起張育成在世界棒球隊經典賽的精采表現，那樣的激情與振奮，在腦海又重演了一次。

郭台銘疾呼，台灣選手是那樣的打拼與努力，值得我們多珍惜、多鼓勵。郭也呼籲，蓬萊國小少棒隊目前在日本參加北海道網走交流賽，請各位為這群孩子加油打氣，祝福他們都能赴美國貝比魯斯圓夢，打出最好的成績！

▲郭台銘為宜蘭縣蘇澳鎮蓬萊國小棒球隊加油打氣。（圖／翻攝自郭台銘臉書）