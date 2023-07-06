「兵役問題攸關年輕族群」　趙少康：候選人絕對不能怕美國

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨總統候選人侯友宜日前拋出「兵役恢復4個月」，據傳此言論引來美方關注，後改口是反對民進黨3+1兵役政策主張。對此，中廣董事長趙少康認為，兵役問題攸關年輕族群的選票，候選人要謹慎處理，侯辦其實只要講清楚就好，不要好像美國一來就怕得要死，「候選人絕對不能怕美國」。

趙少康5日在節目《少康戰情室》中指出，兵役問題對選舉茲事體大，民進黨的年輕選票跑了，就是因為兵役恢復一年，跑了又不想投給國民黨，就通通跑上民眾黨參選人柯文哲身上。針對兵役問題，他強調，要跟民進黨劃清界線，「就是告訴他，你一年，我四個月，就這麼簡單，年輕票就來了。」

趙少康提到，要爭取年輕人的票有兩種方式，一種是像柯文哲那樣每天不知道講什麼鬼，但年輕人喜歡；第二種就是給實質利益，「也許你沒那麼喜歡我這個人，但選我有太大的好處了。」他認為，侯辦只要把兵役政策講清楚，不要好像美國一來怕得要死，「候選人絕對不能怕美國」，他舉例，台中市長盧秀燕為什麼民調這麼高，就是當時萊豬的事情她敢跟AIT處長大聲嚷嚷。

趙少康表示，雖然台灣人喜歡美國，但也不希望看到我們的首長對美國卑躬屈膝，雖然侯辦可能有自己的壓力，怕訪美時被「穿小鞋」，但他強調，兵役一年還是一個月，攸關年輕選票，候選人不得不慎。