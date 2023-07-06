台商稱侯友宜九二共識「談的還是不夠」　籲提出更好兩岸論述

▲李政宏在接受採訪。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／杭州報導

國民黨總統參選人侯友宜近日終於對九二共識表態，提出一個接受，兩個反對。對此，大陸全國台企聯會長李政宏向《東森新媒體ETtoday》表示，「談的還是不太夠」，希望侯友宜能更有深入的闡述，兩岸經濟要共同繁榮，最重要的一定是和平發展。

浙江台灣合作周開幕式今（6）早舉行，台灣方面由國民黨前副主席蔣孝嚴、及夫人、商業總會主席賴正鎰、前海基會副董事長兼秘書長高孔廉、前經濟部長尹啟銘等人出席。

「九二共識」是今早活動的關注熱點。針對侯友宜近日首次表態，曾於1992年負責第一線協商談判的高孔廉受訪指出，九二共識的緣起是台灣方面的提議，當時的決議實際上就是基於中華民國憲法，侯友宜只是用更明確的話語，將協商過程進行對外說明，並沒有進行內容延伸，民進黨「沒有理由反對」。

站在台商的角度看，李政宏認為「談的還是不太夠」，台商基本都是家人在台灣、事業在大陸，要和平不要戰爭是大家共同的期待，「其實我們蠻憂心忡忡的」，因此希望侯友宜能提出更好的兩岸論述，談好如何促進雙方和平發展、經貿融合、人員往來更密切。

▲賴正鎰。（圖／記者蔡儀潔攝）

賴正鎰則表示，兩岸本就是在九二共識之下進行發展，畢竟目前在選舉階段，侯友宜有他個人立場，樂見他如今終於講出九二共識，這對兩岸交流非常重要。

另外，隨著新冠疫情解封，賴正鎰認為兩岸應全面開放，「早晚要開放，為什麼不快一點」，希望能加快直航航點恢復，令台商和參與交流的民眾往來更便利。

▲國台辦主任宋濤 。（圖／記者蔡儀潔攝）

侯友宜3日接受資深媒體人趙少康專訪，被問到九二共識議題時，侯友宜首度明確表態接受合乎中華民國憲法的九二共識，他強調一切遵照中華民國憲法，因此反對一國兩制的九二共識，也反對蔡英文污衊式的九二共識。

國台辦4日回應稱，願與台灣各政黨在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，保持良性互動。