陳世凱：在野黨忙噴政治口水　只有賴清德提出「總統高度」的主張

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德5日以「我保衛台海和平的計畫（My Plan to Preserve Peace in the Taiwan Strait）」為題，投書美國媒體《華爾街日報》。競總發言人陳世凱6日表示，當在野黨還在噴政治口水時，只有賴清德提出總統高度的國際主張，人民需要的，不是沒有國際視野的外行人，而是經驗充沛、能夠帶領台灣走向世界的領導者。

賴清德則透過該篇投書，闡述重要政見「和平繁榮四大支柱（Four pillars for peaceand prosperity）」，包括：建立台灣的威懾力、經濟安全是國家安全、與全世界民主國家建立夥伴關係、穩定而有原則的兩岸關係領導能力。

值得一提的是，賴清德在文中直指「中華民國」，他表示，面對著持續升高的軍事與經濟挑戰，維持務實及一致性的兩岸政策是自己的首要任務，將努力不懈地捍衛兩岸的現狀，因為維持兩岸現狀是符合中華民國與國際社會的最佳利益，他也不排除在對等、尊嚴且沒有先決條件下，與對岸展開對話。

對此，陳世凱今天表示，賴清德的「台海穩定」，深受世界肯定，自5月的G7峰會以來，台海維持穩定、和平現狀已經是全球的共識，而賴清德的投書，就是正面回應這樣的立場，告訴世界，台灣將會致力確保現狀，與世界民主夥伴共同協力，維護和平。

陳世凱說明，近期，國民黨和民眾黨的候選人紛紛拋出重啟服貿、甚至是重返九二共識等，無疑是向世界透露出「台灣要走馬英九時期親中的回頭路」，這是非常危險的政治訊號，經過蔡英文政府接近8年的努力，台灣好不容易證明自己能走向世界，不需要透過中國，現在在野黨的候選人卻急著向中國靠攏，因此，賴清德在這個容易引起國際疑慮的時刻，清晰地表明立場，向世界證明，「台灣，不會走回頭路」。

陳世凱指出，當在野黨還在噴政治口水時，只有賴清德提出總統高度的國際主張，G7峰會結束至今已經超過1個月的時間，無論是侯友宜或是柯文哲，都沒有提出任何一個相對應的國際主張，不知道是不是國際知識能力不足，台灣社會在這個至關重要的時刻，人民需要的，不是沒有國際視野的外行人，而是經驗充沛、能夠帶領台灣走向世界的領導者。

陳世凱表示，國際社會正在關注台灣，台灣人在明年的選舉中該如何選擇，將會影響未來台灣在世界中的角色，在民主的路上，台灣不孤單，要持續走向世界，和國際友人站在一起，用團結自信，讓世界看見台灣守護自由民主的決心。