屏東市出現今年首例本土登革熱個案　曾到雲林古坑

▲展開社區消毒。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府7月5日接獲1例62歲女性NS1快篩陽性，有雲林古坑活動史個案通報，6月30日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、嘔吐、食慾不振等登革熱疑似症狀，5日下午經實驗室檢驗確診，該案為屏東縣今年首例本土登革熱病例，縣長周春米要求立即跨局處動員，積極防堵疫情於社區擴散，並在6日上午展開社區消毒。

縣府表示，經疫調個案居住地為屏東市中正里，於6月20~22日返回雲林縣古坑鄉荷苞村娘家照顧生病母親，22日晚間返回屏東居住地，6月30日出現發燒、肌肉痠痛等症狀，7月4日晚上至醫院急診就醫經檢驗NS1快篩陽性通報，因雲林縣古坑鄉已有15例本土登革熱病例，個案亦主訴娘家附近有人罹患登革熱，研判感染源可能來自雲林縣。另，上1案麟洛鄉高度疑似個案，經三採亦於今日排除確診。

縣長周春米接獲通報後，立即指示衛生、環保、警察、民政等單位，並請市公所配合，針對個案住家半徑50公尺進行強制孳清及戶內外化學防治作業，以及擴大周邊環境150公尺範圍進行孳生源清除及戶外消毒等緊急防治工作，並加強社區動員環境孳生源清除作業，杜絕社區感染風險。

國內登革熱疫情持續升溫，且雲林縣出現重症個案。暑假期間，縣府呼籲民眾安排返鄉探親、出國旅遊等活動，避免前往登革熱流行地區，並做好防護措施，返家後如有發燒等疑似症狀應儘速就醫，並主動告知活動史，以利醫師研判診斷。也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者旅遊史、職業史、接觸史、群聚史，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報。

縣府提醒，目前為登革熱的流行季節，近日又常有午後陣雨，加上氣溫偏高，有利病媒蚊生長，民眾於戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可之防蚊藥劑；呼籲民眾經常巡檢，加強住家內外環境整頓與孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，不讓病媒蚊有生長的機會，共同守護家園。