台大醫院雲林分院整建亞急性呼吸照護病房　呼吸器脫離率達50%

▲重新整建的RCC有完善的設備與視訊監視器與通話系統，對於未來新興呼吸道傳染病的患者，也有預作照護的準備。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台大雲林分院於2003年SARS疫期結束後成立亞急性呼吸照護病房、簡稱為RCC，專門照護長期使用呼吸器並且困難脫離的病人，歷20年病房設備已老舊，經重新整建的RCC有完善的設備，呼吸器、生理監視器，標準負壓隔離設備等，還有視訊監視器與通話系統，對於未來新興呼吸道傳染病的患者，也有預作照護的準備。

台大醫院雲林分院RCC主要收治急性期後仍困難脫離呼吸器的病人。主任周建宏指出，呼吸器脫離困難原因包含意識不佳無法維持呼吸道暢通、嚴重感染及心血管系統疾病等共病症也會導致呼吸系統受到影響。台大雲林分院RCC由胸腔科專科醫師負責，幫助病人能於住院期間及早脫離呼吸器，穩扎穩打地練習吞嚥與復健訓練，而呼吸器脫離率平均可達50%以上。

▲每間皆為獨立病室且標準負壓隔離設備，平時作為呼吸訓練場所。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

醫務特助陳崇裕說明，本院RCC有兩個特點，每間皆為獨立病室且標準負壓隔離設備，平時作為呼吸訓練場所，而在疫情來襲時，緩解加護病房收治的能量，此外我們在整建時特別規劃肺復健室，提供急性期後仍脫離不了呼吸器病人緩衝的時間，由專業的呼吸治療師與復健師協助病人減少呼吸器的使用，同時進行復健訓練，讓病人及家屬減少照護上的壓力。

院長馬惠明表示，對於可能長期呼吸器依賴的病人，本院也有相關出院準備服務，以利病人能進一步轉介至慢性呼吸照護病房或居家照護，提供病人連續性的照護。為了提高長期呼吸器依賴之病人生活品質，住院期間本院也提供氣管造廔口的相關資訊給病人及家屬參考，透過氣管切開術的執行，也讓長期依賴呼吸器的病人有較高的舒適性與安全性，有些病人也能經口進食與發聲說話。

▲台大醫院雲林分院亞急性呼吸照護病房（RCC），供有復健儀器給病友使用，圖為周建宏主任示範教學。（圖／記者蔡佩旻翻攝）