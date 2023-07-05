褒忠農會結合泰霖科技　請出「怪獸」大撒肥！有效解決缺工問題

▲褒忠鄉田間出現一輛自走式堆肥撒佈搬運車，搭配使用泰霖生物科技有機質肥料，除增加農地地力並「碳匯」，與人力撒播成本相較節省逾五成。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林是農業大縣，在進入蒜頭、花生、稻米等施用肥料季節，農民面臨缺工問題一直急需克服的難題。今（5）日褒忠鄉田間出現一輛自走式堆肥撒佈搬運車，搭配使用泰霖生物科技與崙背鄉乳牛生產合作社附設堆肥場合作所產之有機質肥料，除增加農地地力並「碳匯」，農民大讚，與人力撒播成本相較節省逾五成。

自走式堆肥撒佈搬運車宛如怪獸般從後車斗噴發播灑肥料，距離可達8公尺，相較傳統人力撒佈方式，因噴撒均勻及不再需要翻土，農民見狀直呼「省錢、省工又省時」。泰霖生物科技公司與褒忠鄉農會、聯盛環保公司合作，一趟車次即可撒佈約4.5到5噸的有機質肥料，農民原本要一包包揮汗下肥，現在只要在田邊盯工，看著撒佈車均勻快速完成。

▲泰霖生物科技公司與褒忠鄉農會、聯盛環保公司合作，自走式堆肥撒佈搬運車一趟車次即可撒佈約4.5到5噸的有機質肥料，有效解決當地農業缺工問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

褒忠鄉農會總幹事吳金元指出，農民非常辛苦，尤其在氣溫這麼高的環境下，還要下田工作，加上近年農業缺工問題嚴重，以車輛撒佈既能為農民解決缺工問題，又能增進施肥效率，加上使用的是有機質肥料，不僅環保、促進循環經濟，符合政府目前正在積極進行的減碳工作，還能增加農地土壤碳匯。

泰霖生物科技有限公司董事長張國庸說明，自走式肥料撒佈機作業速度為人工施肥的8到10倍，1公頃若撒佈10公噸有機肥料，大型撒佈車僅需約20分鐘就能完成，且噴灑面積廣又平均，農民不需要再翻土攪勻，省去許多人工，配合政府淨零排碳政策，東勢鄉農會也將在8月份跟進。

▲自走式肥料撒佈機作業速度為人工施肥的8到10倍，1公頃若撒佈10公噸有機肥料，大型撒佈車僅需約20分鐘就能完成。（圖／記者蔡佩旻攝）

今日進行撒潑車施肥的農民劉暐翔表示，以往叫人工來搬運施肥1包（30公斤）要100元，一甲地光工錢就要花33000元，還要耗費一天時間施肥，且目前缺工嚴重，根本找不到工人，若使用撒潑1甲地時間僅需20分鐘，以一甲地施用1萬公斤費用計算僅約1萬元，是人工的三分之一不到，相當省時省錢又省工。

中興大學土壤環境系講師吳正宗說，發酵過的有機肥較安全、健康，為目前政府積極推動鼓勵使用中，尤其目前天氣炎熱，使用沒有發酵過的肥料，會消耗氧氣、產生厭棄環境、產生很多熱，對農地造成傷害，農作物活不了，因此要選對的肥料、用對的量、在時間、到對的地點，對土壤碳匯絕對有幫助。

張國庸也提到，泰霖生物科技公司的有機質肥可申請政府補助，以一包30公斤的肥料計算可省下120元，讓農民既能省錢，優質有機質肥也可提升農作物品質、肥分夠，更可避免農地地力衰退問題，環保並兼顧農業生態，已是未來趨勢。

▲自走式堆肥撒佈搬運車宛如怪獸般從後車斗噴發播灑肥料，距離可達8公尺，相較傳統人力撒佈方式，因噴撒均勻及不再需要翻土。（圖／記者蔡佩旻攝）