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哥倫比亞正妹背包客搞丟行李　雲林警載返所過夜隔天找回

▲席拉對臺灣警察主動積極的服務熱忱感到印象深刻，並開心與警方合影作為旅遊紀念，成功體現臺灣民眾的友善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲席拉對警察主動積極的服務熱忱感到印象深刻，並開心與警方合影作為旅遊紀念，成功體現台灣民眾的友善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

來自哥倫比亞來台旅遊的背包客日前於虎尾高鐵遺失行李，佇立在路口徬徨無助，被虎尾警分局警員執行巡邏勤務時發現主動上前協助，經積極與高鐵站務人員聯繫與確認，順利在隔日於返國前幫她找回行李。

虎尾警分局說明，大屯派出所警員鍾曜勤、鄭智生，日前深夜在雲林高鐵站周邊執行巡邏勤務時，發現一名外籍人士席拉(譯音，約35歲)佇立路口，2人上前關心詢問，得知席拉在台最後一日行程預計要前往嘉義阿里山看日出，由高雄搭乘末班高鐵北上時，錯過嘉義高鐵站下車時間，直到意識已經到雲林高鐵站時，才慌亂跑下車，而且不慎將隨身行李遺落在高鐵上。

警員以英語搭配手勢與其溝通，得知其隨身行李內有護照、現金以及重要證件，與高鐵站務人員聯繫後確認其行李在高鐵站內，並由站務人員保管中，惟時值深夜，高鐵站務人員均已下班，警員暫時將其載返所內休息，直到早上才將其載往高鐵站，並順利領回行李。

席拉對台灣警察主動積極的服務熱忱感到印象深刻，並開心與警方合影作為旅遊紀念，成功體現台灣民眾的友善。虎尾警分局表示，因應與國際接軌以及防疫政策鬆綁，目前外國觀光客及居住之外籍人士持續增加，員警以其的外語能力協助溝通，順利解決民眾問題，警方除了為民服務與維護治安、交通工作外，更能有效提升警察外交形象。

 
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