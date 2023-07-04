太誘人！老欉波羅蜜產果大又甜　樹貼告示「錄影中」照樣被偷

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮民眾種了一顆「老欉波羅蜜」，生果率極佳且果實很大，因時常遭竊所以主人在旁邊電桿上加裝監視器並貼了「錄影中」告示，沒想到日前又連續遭竊，氣得果樹主人將竊賊偷果的畫面ＰＯ上臉書社團《斗南人（讚）出來》警告偷竊行為是公訴罪，將報警處理。

▲樹幹上釘著錄影中告示牌仍頻遭竊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局新崙派出所所長王岩浚表示，有關民眾在臉書上ＰＯ文波羅蜜遭竊，因當日人尚未正式報案，警方已亦味與當事人取得聯繫，但竊盜屬公訴罪，警方將以臉書所公開之影像循線偵辦，警方也呼籲民眾，只要不是自己的東西切勿任意拾取或採摘。

▲警方到場蒐證紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

果樹主人受訪表示，菠蘿蜜種植是要自己食用的，也會分送給親戚朋友，這棵已經是10多年老欉，一年產一次，最大顆重達40斤，樹幹上已經標示錄影中還是被偷，已經發生超過10次，樹上被偷這兩顆是已經答應親友熟了要送的，現在被偷了就無法送人。原本放上網路想說偷竊的人看到來道歉就算了，但是卻都沒有，只好報警處理。

▲斗南民眾在田邊種植波羅蜜，產出又大又甜果實頻頻遭竊，在柱子上裝設監視器拍下小偷行竊過程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南民眾在田邊種植波羅蜜，產出又大又甜果實頻頻遭竊，氣炸報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）