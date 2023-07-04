　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太誘人！老欉波羅蜜產果大又甜　樹貼告示「錄影中」照樣被偷

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮民眾種了一顆「老欉波羅蜜」，生果率極佳且果實很大，因時常遭竊所以主人在旁邊電桿上加裝監視器並貼了「錄影中」告示，沒想到日前又連續遭竊，氣得果樹主人將竊賊偷果的畫面ＰＯ上臉書社團《斗南人（讚）出來》警告偷竊行為是公訴罪，將報警處理。

▲斗南民眾在田邊種植波羅蜜，產出又大又甜果實頻頻遭竊，氣炸報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲樹幹上釘著錄影中告示牌仍頻遭竊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局新崙派出所所長王岩浚表示，有關民眾在臉書上ＰＯ文波羅蜜遭竊，因當日人尚未正式報案，警方已亦味與當事人取得聯繫，但竊盜屬公訴罪，警方將以臉書所公開之影像循線偵辦，警方也呼籲民眾，只要不是自己的東西切勿任意拾取或採摘。

▲斗南民眾在田邊種植波羅蜜，產出又大又甜果實頻頻遭竊，氣炸報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方到場蒐證紀錄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

果樹主人受訪表示，菠蘿蜜種植是要自己食用的，也會分送給親戚朋友，這棵已經是10多年老欉，一年產一次，最大顆重達40斤，樹幹上已經標示錄影中還是被偷，已經發生超過10次，樹上被偷這兩顆是已經答應親友熟了要送的，現在被偷了就無法送人。原本放上網路想說偷竊的人看到來道歉就算了，但是卻都沒有，只好報警處理。

▲斗南民眾在田邊種植波羅蜜，產出又大又甜果實頻頻遭竊，氣炸報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南民眾在田邊種植波羅蜜，產出又大又甜果實頻頻遭竊，在柱子上裝設監視器拍下小偷行竊過程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南民眾在田邊種植波羅蜜，產出又大又甜果實頻頻遭竊，氣炸報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南民眾在田邊種植波羅蜜，產出又大又甜果實頻頻遭竊，氣炸報警。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►獨／驚險！台61休旅車停內車道　2女1男路肩激動拉扯

►總獎金32萬！2023雲林電競派對祭廣邀群雄爭霸　統神現身

►雲林登革熱再添一例　羅一鈞：年長者有較大機會成為重症

►大猩猩頂36.9度高溫「宮廟陣頭猛跳挖呀挖」　超敬業畫面曝光！

►哥倫比亞正妹背包客搞丟行李　雲林警載返所過夜隔天找回

ET快訊
南韓女團慘了！演唱會遭取消　代言也泡湯
結婚修杰楷8年！賈靜雯吐真實心聲
建材千金嫁帥工人！醉醒旁竟躺陌生男　她翻老公口袋崩潰
醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大
黑人陷性騷！　前保母「小亨堡」近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨腿女北捷等電梯遭罵「要排隊吧」！保全：殘障不代表一切

炎亞綸案被洩密！傳婦幼隊買甜點「報公帳」道歉　士檢：尊重警方內部調查

新店逆子吵架弒母斷頭　壓地猛砍「鈍掉再換另一把」

OL遭肘擊襲胸還挨罵「無恥，是妳用胸部撞我」！控性騷結果出爐

兒童智慧手錶「Hero Watch」爆炸！10歲童恐需植皮　業者：很痛心

新北砂石車轉彎撞倒單車老伯　連人帶車輾壓卡車底

新店逆子趁媽媽吃飯「背後襲擊」猛砍！砍下頭顱才停手

逼女兒擺M型腿檢查處女膜　狼父辯：懷疑外面過夜亂搞…下場出爐

血滴子從天降！等紅燈水泥磚塊直插擋風玻璃...駕駛：真的嚇死

太誘人！老欉波羅蜜產果大又甜　樹貼告示「錄影中」照樣被偷

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

獨腿女北捷等電梯遭罵「要排隊吧」！保全：殘障不代表一切

炎亞綸案被洩密！傳婦幼隊買甜點「報公帳」道歉　士檢：尊重警方內部調查

新店逆子吵架弒母斷頭　壓地猛砍「鈍掉再換另一把」

OL遭肘擊襲胸還挨罵「無恥，是妳用胸部撞我」！控性騷結果出爐

兒童智慧手錶「Hero Watch」爆炸！10歲童恐需植皮　業者：很痛心

新北砂石車轉彎撞倒單車老伯　連人帶車輾壓卡車底

新店逆子趁媽媽吃飯「背後襲擊」猛砍！砍下頭顱才停手

逼女兒擺M型腿檢查處女膜　狼父辯：懷疑外面過夜亂搞…下場出爐

血滴子從天降！等紅燈水泥磚塊直插擋風玻璃...駕駛：真的嚇死

太誘人！老欉波羅蜜產果大又甜　樹貼告示「錄影中」照樣被偷

台男怨：台灣工時長還得「追垃圾車」　為何不設定點垃圾場

脫口秀有其底線　西方媒體對笑果事件的報導恐涉種族歧視

Defender 130「8人座越野休旅」體驗　空間機能、豪華定位鮮明

結婚修杰楷8年！賈靜雯罕吐真實心聲「沒想過40歲再懷孕」

焦凡凡鼻子開刀　「最脆弱的時刻」被婁峻碩反應感動：謝謝陪伴！

蚊子最愛咬6種人！「懶得打牠」更容易被叮

獨腿女北捷等電梯遭罵「要排隊吧」！保全：殘障不代表一切

8個特徵顯示「其實你很內向」　只是個性開朗很會交際而已

鳶峰圓頂遠端觀測天文台斥百萬打造啟用　360度覽盡合歡山星空奇景

中部建材千金嫁帥工人！醉醒旁竟躺陌生男　她翻老公口袋崩潰

大猴帶小猴爬單索高壓線　「單腳撐電線」分組過馬路

社會熱門新聞

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

10歲童智慧手錶爆炸燒燙傷！消保官要查

快訊／新店逆子狠殺母！她屍首分離慘死

昨才一起上山種菜運動…新店逆子雙菜刀砍下媽媽頭」！

10歲童智慧手錶爆炸！「Hero Watch」業者神隱　

昨日加班今日失業　雞湯塊大廠傳惡意解雇

逆子弒母斷頭　兩把菜刀輪砍

單親媽煮飯釀5店連環燒！天價賠償金額曝

即／炎亞綸首度發聲：我會努力捍衛清白

逼女兒檢查處女膜　狼父下場曝

台南1警涉吸毒　遭記2大過免職

即／台中高美濕地3人落水遭沖走　搜救中

丁特嗆：讓你變法院認證黑店！　澎湖4萬1老闆3字冷回

更多熱門

相關新聞

外籍正妹背包客搞丟行李　雲林警伸援手

外籍正妹背包客搞丟行李　雲林警伸援手

來自哥倫比亞來台旅遊的背包客日前於虎尾高鐵遺失行李，佇立在路口徬徨無助，被虎尾警分局警員執行巡邏勤務時發現主動上前協助，經積極與高鐵站務人員聯繫與確認，順利在隔日於返國前幫她找回行李。

雲林台大整建亞急性呼吸照護病房　呼吸器脫離率達50%

雲林台大整建亞急性呼吸照護病房　呼吸器脫離率達50%

獨／台61休旅車停內車道　2女1男路肩激動拉扯

獨／台61休旅車停內車道　2女1男路肩激動拉扯

獎金32萬！雲林電競派對祭登場

獎金32萬！雲林電競派對祭登場

買完麵包繼續逛　下秒竟遭質疑沒付錢還要看發票

買完麵包繼續逛　下秒竟遭質疑沒付錢還要看發票

關鍵字：

波羅蜜斗南鎮果樹竊盜雲林新崙派出所

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

鍾培生記者會動手推Toyz

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

新店逆子趁母吃飯從背後猛砍！砍下頭才停手

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

MeToo受害女星將正式提告「金曲男歌手」！

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面