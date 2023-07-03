馬英九讚「民調名列前茅」　侯友宜：不辜負期待！贏回中華民國

記者鄭佩玟／新北報導

2024總統大選呈現三角督局面，國民黨候選人侯友宜在多份民調中皆位居第三，選戰打得艱辛。侯友宜近日除參與黃復興黨部活動，鞏固深藍票源之外，前總統馬英九也公開替侯友宜背書，誇讚他「民調名列前茅」，此說法引起熱議。侯友宜今（3）日受訪時回應，馬英九一直對自己非常的鼓勵，最後一定不會辜負大家的期待，贏回中華民國。

▲侯友宜拜訪新北市模範父親王見福。（圖／記者呂佳賢攝）

馬英九近日出席公開活動時，除了猛轟民進黨執政7年之下失政連連，不僅外交、兩岸、經濟不好，甚至還鬧出許多不倫戀，必須靠侯友宜這位鐵腕硬漢來除弊、清查醜聞；更讚侯友宜目前在各項的民調當中，都是名列前茅，應該把他送進總統府，未來替人民服務。

侯友宜今日上午拜訪新北市模範父親王見福。會後受訪被問到馬英九的盛讚，侯友宜坦言，馬總統對自己一直都是很鼓勵，「我們會堅定自己的步伐，努力的往前走，最後一定不會辜負大家的期待，贏回中華民國。」

至於昨日出席北市造勢大會，當中承諾延續國民黨原有兩岸政策，也承諾核電絕對是選項，更承諾籌組比特偵組還要專業的團隊、全面檢視民進黨執政8年弊案叢生，相當「尊馬」，被視為鞏固深藍票、穩定藍軍心，侯友宜則說，「兩岸和平的穩定不是我們全國人民的期待嗎？這也是我們為政者要負起責任，讓我們的國家能夠和平、永續、繁榮跟安定。」