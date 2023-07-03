重啟核一遭綠嗆「自打臉」　侯友宜反酸：說非核家園也做不到

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日宣示，當上總統後，核一經過專家評估，能再啟動，就再啟動，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室立刻回酸，新北市政府擋了10年的乾式貯存設施，始終不肯核定，直嗆侯打臉自己。侯友宜今（3）日上午反擊民進黨說法，強調自己對貯存槽主要的表態就是中央要保證不要永久存在新北市，至於重啟核一，侯友宜再嗆民進黨，在整個能源政策上犯了很多錯，不缺電、非核家園都做不到。

▲侯友宜拜訪新北市模範父親王見福。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜昨拋出「重啟核一」政策，強調核二、核三要延役，核一能重啟就重啟。民進黨總統參選人賴清德發言人陳世凱旋即譏諷，「椅子可以偷移動，核一不能偷啟動」，強調核一廠早已進入除役狀態，無論是主變壓器至開關場的連絡鐵塔、輸電線路或是氣渦輪發電機組等運轉關鍵設備都早已拆除，早就不具發電條件。

侯友宜今接受媒體聯訪被問到此事，侯答，民進黨在整個能源政策上，看到了很多缺點，尤其不缺電確實沒有做到，非核家園也做不到。所以侯說，如果上任總統，最重要的政策就是要讓民生跟產業用電不缺電。

侯友宜也說，當然核一廠只要經過專家的評估，在安全無慮的情況下，他就會再度啟用，他會用這樣的態度面對能源政策。