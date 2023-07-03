快訊／館長陳之漢：不怕中國健身房來競爭　「做不起來我包回去」

記者呂晏慈／台北報導

網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌發起716上凱道活動，號召民眾為司法改革、居住正義發聲。針對媒體關切服貿議題，陳聞言激動地說，「我再重申各位媒體啊，老子去當官老子全家XX（自我傷害）」，不要再說他支持服貿、以後要去當官；他亦霸氣回嗆說，「中國健身房要開就開啊，商業競爭嘛！開多少來多少，做不起來我包回去嘛！」

▲網紅「館長」陳之漢今天親邀民進黨主席賴清德參與遊行。（圖／記者李毓康攝）

陳之漢與黃國昌今天上午陸續前往台灣民眾黨中央黨部、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室、民進黨中央黨部，親邀白、藍、綠陣營總統參選人，共同參與716公平正義救台灣遊行。民進黨方面，由副秘書長楊懿珊、新聞部主任張志豪代表收下邀請函，但由於當日活動強碰民進黨一年一度的全國黨員代表大會，黨主席賴清德是否能參與仍是未知數。

媒體會後關注，陳之漢是否擔心若開放服貿後，中國健身房可能來台？陳說，他有看到偏綠的（政論）節目在瞎亂說，就跟黃國昌被質疑是「土地大富翁」差不多意思，過去行政院前院長蘇貞昌曾說「我們不是反對服貿」，大家可以上網查，民進黨應該先出來解釋這個。

陳之漢亦指，現在一堆人說自己要當官，說自己要當內政部長、體育署長，「我XX就算當了里長，我明年5月20日（指總統就職日期）就去跳海，好不好？我們是為了人民出來講這個」。

陳之漢說，媒體問這題非常帥氣，中國健身房要開就開啊，商業競爭嘛！商業競爭開多少來多少，做不起來我包回去（指歇業）嘛！這跟公共議題好像沒有任何關係。對於服貿，他說，「兩岸監督條例」在那裡，他認為不能失去主權去賺錢，過去曾號召反紅媒，也是台獨份子，不能因為自己質疑執政者就變賣台了，「我就是XX台獨，為什麼今天戴這個軍帽？（我）3年半海軍陸戰隊退伍的，愛國我也很愛國，是吧？」

陳之漢亦指，不要老是意識形態，每次選舉就拖出「芒果乾（指亡國感）」來賣，這不是自己所樂見的，「不要再你他媽的中國健身房，我們今天講的是兩岸人民共生共榮，可以的話，當然不能失去主權嘛！」他說，自己也是在做品牌的，堅持95％都是台灣製造、還有台灣標章，不像有些民進黨側翼在賣貼牌中國製造，90％都大陸製造，他也希望蔡政府不然把網路上的中國製品禁掉，台灣賣中國、中國賣台灣全部斷掉，這樣有比較好？希望節目不要再亂講，他不是支持服貿，而是支持務實，把經濟做好、人民買得起房、生得起小孩，這是自己最大的期望。

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