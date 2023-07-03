快訊／黃國昌：幫黑道喬事就退政壇　但沒立場要求柯文哲

記者呂晏慈／台北報導

網紅「館長」陳之漢與前立委黃國昌發起716上凱道活動，號召民眾為司法改革、居住正義發聲。媒體關注，民眾黨總統參選人柯文哲近日才與曾被黃認證是黑道的新竹議長合體，是否希望他跟有疑慮者劃清界線？黃強調，若有政治人物敢幫黑道喬事，請他退出政治圈，不過，他沒有立場去要求柯要做什麼、不要做什麼。

▲黃國昌今天在中央黨部前接受媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

陳之漢與黃國昌今天上午陸續前往台灣民眾黨中央黨部、國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室、民進黨中央黨部，親邀白、藍、綠陣營總統參選人，共同參與716公平正義救台灣遊行。民進黨方面，由副秘書長楊懿珊、新聞部主任張志豪代表收下邀請函，但由於當日活動強碰民進黨一年一度的全國黨員代表大會，黨主席賴清德是否能參與仍是未知數。

媒體關切，表態要參加遊行的柯文哲，最近才與被黃國昌認證是黑道的新竹市議長許修睿見面，先前也與被質疑有黑背景的苗栗縣長鍾東錦合體，是否呼籲柯跟有疑慮者劃清界線？

對此，黃國昌說明，去年他在苗栗就講得很清楚了，鍾東錦作為政治人物必須接受檢驗，他對鍾的立場和看法向來非常清楚，而不同的政治人物到地方上面，跟地方的樁腳進行什麼樣的合作和合意，是每個政治人物必須清楚做出來的選擇，對他來說，「我希望政治人物跟黑道劃清界線，而如果有政治人物敢出來幫黑道喬事，我的標準只有一個」，如果有政治人物膽敢幫黑道喬事，他的標準只有一個：「請你退出政治（圈），你沒有資格參與政治」。

媒體追問，會希望柯文哲跟這些有疑慮的人劃清界線嗎？黃國昌直言，「我大概沒什麼立場去要求柯文哲要做什麼、不要做什麼，就像每一個公眾人物，要選擇跟誰合體、跟誰同框，進行什麼樣子的合作，理由是什麼，每一個人都要清楚的跟台灣社會的選民做報告」。

黃國昌所組織的台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會於去年地方選舉前，製作「2022全國議員候選人犯罪前科大追擊」，當時黃曾點名，許修睿曾是四海幫新聯會會長，遭提報治平對象並拘提，這位「大哥」的新竹市議長，竟是新竹市高科技城市的議長，新竹市議會和國民黨必須給社會一個交代。