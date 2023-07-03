辦公族福音！「嬋柔運動」超舒壓　1小時大汗淋漓全身舒暢

▲花蓮慈院健康促進課程帶領同仁作嬋柔運動。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院職業安全衛生室開辦「健康紓壓兔you」健康促進課程，首場在6月29日登場，由復健技術科物理治療師李祐如帶領同仁作嬋柔運動，經由前彎、後仰、旋轉與側彎衍生動作，配合呼吸活動脊椎，舒展筋骨。不到一小時，參加的同仁滿身大汗，大喊舒暢。

職安室為了讓同仁擁有健康、活力、有效率的快樂職場，並適當排解工作或生活累積的壓力，6月底至8月開辦的「健康紓壓兔you」健康促進課程，有瑜伽、有氧運動、嬋柔運動課程與精油香膏、乾燥花蠟燭、羊毛氈手作與芳香療法等紓壓課程，目前已有四百多人報名。

▲物理治療師李祐如帶領同仁作嬋柔運動，只要一張椅子跟瑜珈墊，即可達到脊椎運動。

李祐如老師說，長期固定一個姿勢、一個動作、或久坐，一定會造成身體累積性傷害，嬋柔運動只要坐在椅子上，就可以活動到脊椎或其他比較少動的關節；禪柔運動以活動脊椎為出發點，透過不同面向舒展筋骨，流暢的動作再配合呼吸，很適合身體僵硬、長閃到腰、落枕的同仁。

▲中醫部龔彥綸醫師（右一）說，上班族缺乏運動筋骨，嬋柔運動的前測與後測，讓身體明顯感覺到不一樣。

嬋柔運動（GYROTONIC EXPANSION SYSTEM）是由匈牙利裔芭蕾舞者Juliu Horvath所創立，李祐如老師說，他因長年舞蹈生涯導致嚴重背傷及跟腱斷裂，領悟到「久病成良醫」道理，結合瑜伽、太極拳、游泳、舞蹈等動作而發明這套運動。

▲在李祐如老師帶領下，學員短短一小時，已經滿身大汗。

首場嬋柔運動有一半的動作是坐在椅子上，前彎、後仰、旋轉與側彎衍生動作。因為只要有一張椅子與瑜珈墊就可以完成，所有動作從都是從脊椎開始，同仁跟著李祐如老師的指導及節奏，入門一點也不難。

職安室表示，這次活動設計主要是根據前一年度健檢報告分析，設計的健康促進的活動方向，希望能讓同仁身心靈都健康，才能肩負守護健康、守護生命、守護愛的責任。

▲經由前彎、後仰、旋轉與側彎衍生動作，配合呼吸活動脊椎，充分舒展筋骨。

流得滿身汗的中醫部龔彥綸醫師說，每天上班就較缺乏運動筋骨，禪柔運動的前測與後測，讓他的身體明顯感覺到不一樣，尤其是幾個前彎拉筋動作。

護理部個案管理師宋美惠說，以前有聽過嬋柔運動但沒接觸過，而且跟瑜伽不一樣，讓人關注自己的身體，從頭到、四肢，尤其上班長久坐辦公室，就是需要舒緩脊椎的輕柔動作，老師教得很棒。