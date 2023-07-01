　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

推廣高爾夫球運動　嘉南高屏14家球場推動向下紮根成果卓越

▲南區高球場經理人聯誼會信誼總經理林壬林、台南球場前董事長涂大松、大崗山總經理卓建宏（左起），積極推動往下紮根有成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南區高球場經理人聯誼會信誼總經理林壬林、台南球場前董事長涂大松、大崗山總經理卓建宏（左起），積極推動往下紮根有成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華民國高爾夫協會以及中華民國高爾夫球場事業協進會，推動高爾夫運動基層紮根工作，近幾年成績有目共睹，很多選手向日巡、美巡進軍，尤其協進會南區高爾夫球場經理人聯誼會，嘉義至屏東14家球場聯合推動高爾夫基層紮根工作有成。

近幾年已培育出日巡 JLPGA蔡佩穎、美巡LPGA曾彩晴和2023年3月肇喜登峰巡迴賽長華公開賽唯一晉級決賽的業餘組冠軍陳季群等好手，負責中華高協南區陪訓業務的協進會常務理事、前台南球場董事長涂大松表示，未來14家球場以每年輪值方式繼續推動向下紮根工作。

中華民國高爾夫球場事業協進會常務理事、台南球場第10、11屆董事長任期屆滿，日前舉辦送舊迎新晚會，包括中華高協理事長王政松、高爾夫球場事業協進會理事長、揚昇高爾夫球場總經理黃美蘭以及南區高爾夫球場經理人聯誼會會長大崗山球場總經理卓建宏、信誼高爾夫球場總經理林壬林等人士參加，與會人士均達成一個共識，積極推動高球運動向下紮根工作，培育更多優秀職業選手，提升台灣國際知名度。

擔任南區高爾夫球場經理人聯誼會會長的大崗山高爾夫球場總經理卓建宏表示，目前推動的基層培訓工作，除平常球場之間的培訓隊抗賽之外，還舉辦季隊抗賽，難得的是南區14家球場都團結一致，聯手努力，20年不曾中斷。最令大崗山驕傲的是從屏東越區至大崗山練球的日巡賽好手蔡佩穎，曾拿下2016仰德TLPGA公開賽冠軍和2017港都會女子公開賽冠軍，被喻為大崗山的女兒。

▲南區高球場經理人聯誼會信誼總經理林壬林、台南球場前董事長涂大松、大崗山總經理卓建宏（左起），積極推動往下紮根有成。（圖／記者林悅翻攝，下同）大崗山基層培訓成果卓越，中華高協2023年亞運培訓、潛力培訓、青年培訓隊，有蘇晉弘入選國家一隊，胡宇棠、高隆睿入選國家二隊，曹思婕入選國家三隊，更有高雄陽明國中出身的謝曜宇赴美國發展，並曾在2022年聖地牙哥世界三桿洞大賽拿下冠軍。另外，目前已在LPGA打拼的屏東選手錢珮芸，一直也是在大崗山練球的球員。

台南高爾夫球場每年都遴選16位球員進入培訓隊，由台南市高爾夫委員會總幹事的PGA球員李金訓負責培訓，近幾年已培育出3月肇喜登峰巡迴賽長華公開賽唯一晉級決賽的業餘選手陳季群，他以4回合低於標準桿21桿的267桿，在職業排行榜居亞及業餘組冠軍。另一培訓隊球員新化正新國小六年級林柏赫，更在2023年全國小學高爾夫隊際錦標賽奪冠，將代表台灣參加7月在美國聖地牙哥舉行的青少年世界錦標賽。

信誼高爾夫球場總經林壬林坦言，球場推動基層培訓和商業經營要取得平衡，南區14家球場團結一致，大家為基層培訓貢獻心力，這個非常不容易。基層培訓需要球場經營者有心，還要有場地可以推動，信誼每年暑假都會舉辦夏令營
，讓有興趣的學童體驗高爾夫。近幾年培訓的球員也不少，像赴美打LPGA次級賽的曾彩晴就出身信誼培訓隊。

ET快訊
金曲／評審團獎出爐！
快訊／推特突當機！新貼文、留言都GG
金曲／A-Lin熱唱歐陽菲菲6神曲！　天后「2特徵」神還原
金曲／動感傳奇！73歲歐陽菲菲首奪金曲　現身親領「特別貢獻獎
金曲／放送事故6度出包！爆音、鏡頭晃　網：到底在幹嘛
她領獎前「青峰突跑上前」！安溥一開口就落淚…好友哭到流鼻涕
直擊／舒華哭了：沒讓你們失望吧？
個人意見評紅毯：王若琳裹衛生棉登場　她當歌德版大鳥姊姊
台灣小馬青少棒冠軍「資格遭取消」！原因曝光
金曲／安溥《最好的時光》抱走年度最佳歌曲獎
葛仲珊消失2年重返舞台！　金曲「最神祕表演」曝光
金曲／「偶數陳雷，尖～叫～」他揭真實年齡　網驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北加碼添犬貓認養福利　寵物保險補助最高3000元

搶攻東南亞旅遊市場　新北赴菲律賓拚觀光

板橋中山路二段往台北銑鋪　「這兩天」夜間部分車道封閉

新北東方美人茶盛夏上市　坪林茶農蘇文松奪特等獎

探索金九浪漫戀愛隧道　新北單身聯誼15對配對成功

國際街舞交流大賽基隆登場　謝國樑：推廣青少年次文化聚落

年薪300萬科技男找女友！要求「身材豐腴」　原因曝有這優點

剛上市！桃園拉拉山水蜜桃快閃展售　今、明中壢SOGO開賣

沿海村落塞50座畜牧場！再建肉雞場　彰化村民大炸鍋

嘉義和聯境金虎爺會萬人繞境7／15登場　「虎爺金尊」首度亮相

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

她把「這２物」貼燈旁　秒抓雨天惱人大水螞蟻

消沉學生健身房缺動力　教練秀出分手訊息激勵

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

目睹媽開車壓扁寶貝狗碗 柴犬氣炸！表情超有戲XD

羽球神隊友1打2多拍來回　連3次撲救得分場邊歡呼！

凱克鸚鵡玩滑板架式十足！　自己叼回給媽：還要再一次

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

新北加碼添犬貓認養福利　寵物保險補助最高3000元

搶攻東南亞旅遊市場　新北赴菲律賓拚觀光

板橋中山路二段往台北銑鋪　「這兩天」夜間部分車道封閉

新北東方美人茶盛夏上市　坪林茶農蘇文松奪特等獎

探索金九浪漫戀愛隧道　新北單身聯誼15對配對成功

國際街舞交流大賽基隆登場　謝國樑：推廣青少年次文化聚落

年薪300萬科技男找女友！要求「身材豐腴」　原因曝有這優點

剛上市！桃園拉拉山水蜜桃快閃展售　今、明中壢SOGO開賣

沿海村落塞50座畜牧場！再建肉雞場　彰化村民大炸鍋

嘉義和聯境金虎爺會萬人繞境7／15登場　「虎爺金尊」首度亮相

金曲獎／73歲歐陽菲菲罕見現身！　超狂凍齡嫩臉飆唱神曲《感恩的心》

金曲獎／歐陽菲菲結婚38年「不生原因曝」！把她們當女兒：拿別人的來玩就好

Lotus「超跑休旅」外型超兇！905匹、折合台幣325.8萬起歐洲開賣

快訊／推特突「當機3小時」錯誤回報5908筆！新貼文、留言都GG

金曲獎／A-Lin熱唱歐陽菲菲6神曲！　天后「2特徵」神還原

金曲得獎名單／動感傳奇！73歲歐陽菲菲首奪金曲　現身親領「特別貢獻獎」

統神豬女進攻失敗節奏爆炸！Driver「酒桶神」開秀23分鐘擊敗地獄豬

7月11檔「台股ETF」除息大秀　5檔漲破20%

廖健富致勝3分砲5打點　桃猿延長11局擊退悍將

金曲獎／放送事故6度出包！爆音、鏡頭晃　PTT鄉民：到底在幹嘛

地方熱門新聞

快訊／實驗學校帳目不明確定遭廢校

年薪300萬男盼找豐腴女友　原因曝

來趣台東FUN暑假！水保局台東分局推看熱氣球+農遊體驗買1送1

塞50座畜牧場！再建肉雞場　村民怒炸

嘉義醫院攜手中華電信交友聯誼

工安事故頻傳！高雄市7/1起加強稽查

彰化青春專案首日　縣長媽媽高歌唱生日快樂

老童玩新防災做宣導

西濱伸港路段7/2~16「半半施工」

嘉義和聯境金虎爺會萬人繞境7/15登場

推廣高爾夫球運動向下紮根成果卓越

TPASS南高屏999月票7/1上線

新竹11家美食登上台版必比登評鑑「500碗」

拉拉山水蜜桃今、明中壢SOGO快閃展售

更多熱門

相關新聞

新加坡衛生部參訪花蓮慈院

新加坡衛生部參訪花蓮慈院

新加坡衛生部中醫管理委員會主席張俰賓博士與四名新加坡慈濟基金會主管，29日下午抵花蓮慈濟醫院，與何宗融副院長及多位中醫師座談交流，並至中醫門診和病房參。張俰賓博士表示，新加坡政府為支持中醫在地發展，20年前就已頒布相關法令，保障中醫師的權益，以提升中醫服務品質為目標；因聽聞花蓮慈院以中西醫合療著名，慕名到此學習，期望藉由交流，能把中西醫合作的模式帶回家鄉新加坡。

牛津研究曝「最佳減肥時機」　

牛津研究曝「最佳減肥時機」　

運動服務業崛起「爽到房東」　家數5年狂增118%

運動服務業崛起「爽到房東」　家數5年狂增118%

靠「心情」維持體態更有效

靠「心情」維持體態更有效

關鍵字：

高爾夫球運動紮根成果

讀者迴響

熱門新聞

黑人認了大S是前女友！「還帶范范3人同車」

范瑋琪說謊「當場被拆穿」小S臉綠！

范瑋琪聲明爆「是黑人代寫」！　友人出面揭3疑點

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一點挺

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

黑范家裡「第2張床」找到了？8年前IG文留證據

不開冷氣「降溫神器曝光」　2物推爆：冷到蓋被

不甩新法！黑車硬闖紅燈險撞整群學生

金曲獎／玖壹壹金曲獎只待10分鐘！　「秒快閃離場」背後原因曝光

朱海君被騙「還忍淚堅持工作」心酸原因曝光！

超商今天限時美式、拿鐵買3送3

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

陳建州曾跟大S交往！她被爆當眾「呼黑人巴掌」

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

她把「這２物」貼燈旁　秒抓雨天惱人大水螞蟻

她把「這２物」貼燈旁　秒抓雨天惱人大水螞蟻

消沉學生健身房缺動力　教練秀出分手訊息激勵

消沉學生健身房缺動力　教練秀出分手訊息激勵

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面