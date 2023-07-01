推廣高爾夫球運動　嘉南高屏14家球場推動向下紮根成果卓越

▲南區高球場經理人聯誼會信誼總經理林壬林、台南球場前董事長涂大松、大崗山總經理卓建宏（左起），積極推動往下紮根有成。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華民國高爾夫協會以及中華民國高爾夫球場事業協進會，推動高爾夫運動基層紮根工作，近幾年成績有目共睹，很多選手向日巡、美巡進軍，尤其協進會南區高爾夫球場經理人聯誼會，嘉義至屏東14家球場聯合推動高爾夫基層紮根工作有成。

近幾年已培育出日巡 JLPGA蔡佩穎、美巡LPGA曾彩晴和2023年3月肇喜登峰巡迴賽長華公開賽唯一晉級決賽的業餘組冠軍陳季群等好手，負責中華高協南區陪訓業務的協進會常務理事、前台南球場董事長涂大松表示，未來14家球場以每年輪值方式繼續推動向下紮根工作。

中華民國高爾夫球場事業協進會常務理事、台南球場第10、11屆董事長任期屆滿，日前舉辦送舊迎新晚會，包括中華高協理事長王政松、高爾夫球場事業協進會理事長、揚昇高爾夫球場總經理黃美蘭以及南區高爾夫球場經理人聯誼會會長大崗山球場總經理卓建宏、信誼高爾夫球場總經理林壬林等人士參加，與會人士均達成一個共識，積極推動高球運動向下紮根工作，培育更多優秀職業選手，提升台灣國際知名度。

擔任南區高爾夫球場經理人聯誼會會長的大崗山高爾夫球場總經理卓建宏表示，目前推動的基層培訓工作，除平常球場之間的培訓隊抗賽之外，還舉辦季隊抗賽，難得的是南區14家球場都團結一致，聯手努力，20年不曾中斷。最令大崗山驕傲的是從屏東越區至大崗山練球的日巡賽好手蔡佩穎，曾拿下2016仰德TLPGA公開賽冠軍和2017港都會女子公開賽冠軍，被喻為大崗山的女兒。

大崗山基層培訓成果卓越，中華高協2023年亞運培訓、潛力培訓、青年培訓隊，有蘇晉弘入選國家一隊，胡宇棠、高隆睿入選國家二隊，曹思婕入選國家三隊，更有高雄陽明國中出身的謝曜宇赴美國發展，並曾在2022年聖地牙哥世界三桿洞大賽拿下冠軍。另外，目前已在LPGA打拼的屏東選手錢珮芸，一直也是在大崗山練球的球員。

台南高爾夫球場每年都遴選16位球員進入培訓隊，由台南市高爾夫委員會總幹事的PGA球員李金訓負責培訓，近幾年已培育出3月肇喜登峰巡迴賽長華公開賽唯一晉級決賽的業餘選手陳季群，他以4回合低於標準桿21桿的267桿，在職業排行榜居亞及業餘組冠軍。另一培訓隊球員新化正新國小六年級林柏赫，更在2023年全國小學高爾夫隊際錦標賽奪冠，將代表台灣參加7月在美國聖地牙哥舉行的青少年世界錦標賽。

信誼高爾夫球場總經林壬林坦言，球場推動基層培訓和商業經營要取得平衡，南區14家球場團結一致，大家為基層培訓貢獻心力，這個非常不容易。基層培訓需要球場經營者有心，還要有場地可以推動，信誼每年暑假都會舉辦夏令營

，讓有興趣的學童體驗高爾夫。近幾年培訓的球員也不少，像赴美打LPGA次級賽的曾彩晴就出身信誼培訓隊。