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第一屆傳愛盃棒球聯誼賽開打　以行動支持基層棒壘球運動

▲▼關懷少棒 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲第一屆傳愛盃棒球聯誼賽，連續兩天在高雄市鼓岩國小棒球場開打。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

由社團法人高雄市傳愛協會主辦的第一屆傳愛盃棒球聯誼賽，連續兩天在高雄市鼓岩國小棒球場開打，共有鼓岩、鼓山、美濃、桃源等四支國小棒球隊參賽，最後各隊共同組成的傳愛菁英聯隊，將與元嘉建設成人棒壘球隊進行一場交流賽，展現運動不分年齡的精神，並以行動支持基層棒壘球運動。

▲▼關懷少棒 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲第一屆傳愛盃棒球聯誼賽，連續兩天在高雄市鼓岩國小棒球場開打。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄市傳愛協會理事長陳品聲表示，創辦這項比賽的動機，希望鼓勵熱愛棒球的偏鄉學校小朋友與家長及學校各界，藉由賽事以球會友、開拓視野、累積團隊經驗，以期邁向更成熟的未來，尤其在過程中，與社會資源的結合，秉持「愛心助人真誠服務」與「見苦、惜福、再造福、傳愛最幸福」精神，期勉孩子們不僅球技日益精進，進德、修業也不斷加強，終能為自己與家庭社會創造美好希望。

▲▼關懷少棒 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲第一屆傳愛盃棒球聯誼賽，連續兩天在高雄市鼓岩國小棒球場開打。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

昨天上午進行的兩場比賽，雖然遇到雨勢攪局，但小選手仍在場上奮力作戰，表現不打折扣。第二場比賽由美濃對上桃源，美濃一開賽就抓住桃源投手連續保送及守備失誤，兵不血刃拿下五分，第二局再靠投手四壞球及安打添得三分，第三局桃源投手還是不穩，連投觸身球再加上被打安打又丟兩分，最後由美濃以10:1提前結束比賽。

比賽進行兩天的賽程，採循環積分制，而4支球隊將各選出4名隊員組成傳愛菁英聯隊，與元嘉建設成人棒壘球隊進行一場友誼性質的交流賽，除了提倡運動健身的比賽宗旨，也以實際行動結合社會資源，讓傳愛盃可以一屆接一屆辦下去，為基層棒球運動挹注更多力量。

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