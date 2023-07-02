酷炫自曝「％過77位網紅藝人」！炫耀式言論被挖出　遭全場罵翻

▲星宣指控酷炫偷拍，且受害者不只她一人。（圖／翻攝星宣、酷炫IG）



記者柯振中／綜合報導

YouTube團體「反骨男孩」團長酷炫遭控偷拍，女網紅星宣打算為此召開記者會、直球對決，引起不少網友討論。此外，近日又有網友爆料，酷炫先前曾發布過自己的「戰績」，曾與77位小模、網美及藝人發生關係，留言曝光後，瞬間遭到出征。

星宣近日指控酷炫偷拍性愛過程，還發布了多張對話截圖，當中有個私人帳號表示「抱歉、會刪除的。但有個條件，影片會刪除的」，還要將她約到工作室，當著她的面刪除。

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一系列的對話引發討論，星宣也直言「我知道是你」，似乎一口咬定這就是酷炫開來的帳號。此外，星宣還表示，打算召開記者會，對這起事件來個直球對決。

▼星宣指控酷炫偷拍，且受害者不只她一人。（圖／翻攝星宣、酷炫IG）



對於星宣指控偷拍的說法，酷炫則在臉書上回應，自己沒有做出任何違反法律的行為，如果已訴諸司法，那就相信司法、交由司法判定。

事件引發討論後，也有網友在PTT上流出酷炫在某社團的對話。當時酷炫被問「％（性愛的代稱）過幾個小模」的問題時，在下方直接回覆，「我真的要很認真計算。小模28個、網美36、藝人13」，加起來女性名人總數為77人，似乎是在炫耀自己的「戰績」。

而在此之前星宣曾指控，酷炫手中除了有她受害的影片以外，還有多名網紅、藝人及粉絲受害的影片，疑似還包含未成年少女。

▼酷炫曾在網路上炫耀自己的「戰績」。（圖／翻攝PTT）



網友們檢視了雙方的說法，認為星宣點名的對象，與酷炫上網炫耀曾發生性行為的對象不謀而合，引發了不少討論。

不少人看見了酷炫的說法，氣得留言痛罵，「這種也配叫老師」、「這是這幾天他留言的嗎？這麼帶種」、「看有沒有吹哨者，全部的影片給檢方」、「想看酷炫進去蹲」、「有機會進去陪宗瑞哥？」