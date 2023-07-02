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黃健瑋又出事了！第二位受害者站出來：才見一次面就借酒裝瘋

男星黃健瑋遭指控趁機性侵，如今再被控酒吧趁機偷親。（圖／翻攝自黃健瑋臉書）

▲男星黃健瑋遭指控趁機性侵，如今再被控酒吧趁機偷親。（圖／翻攝自黃健瑋臉書）

圖文／CTWANT

一名女演員Mia指控男星黃健瑋，在2006年拍攝短片期間趁她吃藥昏睡後「趁機性交」，而如今出現第二名聲稱遭到黃健瑋性騷的受害者，透露約在2008年左右在酒吧吧台被坐在旁邊第一次見面的黃健瑋搭話，隨後就遭到對方偷親，如今也爆料認為對方可以趁機親人，一定也可能會趁機性交。

黃健瑋再度被控性騷。（圖／翻攝自黃健瑋臉書）

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▲黃健瑋再度被控性騷。（圖／翻攝自黃健瑋臉書）

因台劇《人選之人》受到關注的男星黃健瑋，演戲多年是一名實力派演員，但近日卻遭到另一名女演員Mia指控，過去遭到黃健瑋趁機性侵，原本想說服自己「就是不小心打了一炮」，後來有次黃健瑋的同班同學突然問「你是不是和黃健瑋上過床？」，她才發現男方把這件事在朋友間炫耀，且同學還爆料「他絕對知道你吃了藥，你不是第一個。」。

對此，黃健瑋二度否認，並發出聲明，沒想到今（2）日又有一名女性透過一名叫「細菌先生」的粉專，投入過去曾在2008年或09年左右，在一間酒吧去找朋友，沒想到同坐吧台第一次見面的黃健瑋，就跟她搭話並藉酒裝瘋親她，讓她覺得噁心且之後不再看她演的戲，更認為「他被爆出來，我絕對相信，因為對第一次見面坐隔壁都可以趁機親人，趁機性交一定也是」。

黃健瑋針對女演員Mia指控2日下午發出聲明。（圖／黃健瑋經紀公司提供）

▲黃健瑋針對女演員Mia指控2日下午發出聲明。（圖／黃健瑋經紀公司提供）

而黃健瑋今（2日）針對女演員Mia指控，「對於男女權以及身體自主權的尊重，我終抱持著支持的態度。在這次的Metoo運動中，很遺憾的，我也捲入相關事件，但秉持著不浪費社會資源的原則，這段時間，我努力讓自己回歸專業工作，做好自己身為戲劇工作者的本分」。

黃健瑋強調，「因為Mia女士再次在社群體發文並要求我正面回應，為維護自己的清白及保護我的家庭,我不得不再次澄清：我從未對Mia女士做出違背意願或趁機性交等違反法律的行為。如果Mia女士認為自己是遭受侵犯的被害者，我尊重您尋求司法途徑提出告訴的權利，我絕對全力配合司法機關的調查，讓事件真相大白，而不是透由社群體或是網路的方式各自表述，一再造成社會資源的浪費，再一次，對因為這個事件受到影響的親友及工作夥伴致歉，更感謝願意相信我的人們」。

※《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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