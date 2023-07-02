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律師大膽預言「黑人會撤告」！關鍵原因曝光：我們繼續看下去

▲▼簡大為律師預言，黑人最後會隨便找個理由撤告。（圖／翻攝臉書／簡大為律師—律師能不能算便宜一點）

▲簡大為律師預言，黑人最後會隨便找個理由撤告。（圖／翻攝臉書／簡大為律師—律師能不能算便宜一點）

記者柯振中／綜合報導

藝人「黑人」陳建州捲入性騷風波後，除了向第一位爆料者「大牙」提告、求償1,000萬元以外，對於後續的指控都沒有回應，讓外界十分好奇案件會如何發展。對此，律師簡大為預測，在法院判決以前，黑人就會隨便找個理由撤告，同時也說明了撤告原因，「我們繼續看下去。」

簡大為先前分享，若是大牙想告黑人性騷擾，要負責提出有性騷擾的證據，就算是閨蜜事後聽到令人不舒服的通話，但閨蜜沒有在案發現場，沒有充足的證據來證明，最後很容易因為罪證不足，而出現不起訴處分。

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不過，簡大為補充，若是黑人提告誹謗，那麼就是黑人要負責證明「絕對沒發生這種事」，儘管大牙無法證明「有發生」，也不意味著「絕對沒發生」。這種介於有發生及沒發生之間「好像有發生」的情況，就會讓大牙拿到誹謗不起訴處分，也會導致黑人變成「法院認證的變態」，到時候無論是委任律師還是黑人，都會比現在慘100倍。

▲▼簡大為律師預言，黑人最後會隨便找個理由撤告。（圖／翻攝臉書／簡大為律師—律師能不能算便宜一點）

▲簡大為律師預言，黑人最後會隨便找個理由撤告。（圖／翻攝臉書／簡大為律師—律師能不能算便宜一點）

簡大為2日再度表示，黑人起訴大牙，總共要求3件事，先是各賠500萬元給黑人、范范，還要公開道歉。過往「公開道歉」這件事情是允許的，不過後來有人發現，法律上的公開道歉，是為了填補名譽上的損害，但心口不一的道歉，是否能讓受害者感到舒服，仍是未知數，更何況要求不想道歉的人道歉，做法就像是白色恐怖時期的思想控制，因此2022年的時候，公開道歉已被大法官禁止。

簡大為還說，在這起事件當中，范范也進來湊熱鬧求償，讓他完全看不懂是什麼操作，也已經可以想見，庭審時黑人的律師被法官詢問「去年都不在台灣啊」，以及法官看完起訴書以後的反應。

簡大為推斷，這種「整個在哈囉」的起訴書，除了宣示性提告以外，沒有太大的意義，但黑人也不可能亂敗訴、變成法院認證，因此很有可能在判決出爐以前，黑人就隨便找個理由撤告，「我們繼續看下去。」

 
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