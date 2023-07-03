MeToo連環爆！　專家說原因

▲藝人大牙透露11年前曾遭黑人陳建州騷擾，也讓其他受害者陸續跳出來發聲。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

2023年5月底，台灣掀起#Me Too運動，從政治界一路燒進學術界、藝文界、醫界以及娛樂界，一位女性藝人在臉書上寫著「11年前那個晚上永遠是我不時會想起的惡夢。」性騷擾受害者選擇多年後發聲，是蹭熱度或跟風？CTWANT記者採訪多位專家，「因為『創傷』（PTSD）會隱藏在大腦非意識區域，直到受刺激時才被觸動，導致#Me Too事件連環爆。」

事實上，近5年性騷擾申訴件數逐年上升。據衛福部資料，106年通報662件，到了110年數量已經達到1721件，成長將近2.6倍，其中109年、110年成長幅度超過4成；值得注意的是，這些申訴案件約75%調查屬實，背後是一個個#Me Too受害者的創傷。不少人好奇，為何#Me Too受害者在多年後才選擇說出真相？

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「創傷是以影像的方式儲存在我們大腦裡面，很難被言說，屬於一種內隱記憶，就好像已經會開車的人，駕駛時自然就知道如何前進與後退，創傷就是這樣地儲存在大腦非意識區域，平時不會感覺到，當遇到壓力或刺激時，大腦感受到威脅會自動反應這些創傷記憶。」諮商心理師黃宜靜向CTWANT記者解釋，所以當5月31日民進黨前黨工開出#Me Too第一槍時，諸多PTSD受害者的內隱記憶因此被觸動，紛紛挺身說出自己的經歷。

何謂「創傷後壓力症候群（PTSD）」？身心科醫師潘建志在臉書分享，「PTSD是種由於經歷劇變事件，如性侵、天災、戰爭等，導致的嚴重情緒困擾，涵蓋以下4種主要症狀：創傷回憶的再現如幻覺或夢境、創傷相關情境會引發劇烈反應如出汗或噁心、回避創傷相關人事物、負面認知與情緒如易怒或注意力不集中。」若在創傷事件發生後出現4種症狀持續超過1個月，就可以確診PTSD。

▲由於創傷會以影像的方式儲存於大腦，因此患者可藉由繪畫、美術等調節情緒，有助撫平傷口。（圖／CTWANT提供）

黃宜靜表示，無論任何年齡或狀況，都可能造成PTSD，「重點在於患者的主觀感受，甚至不是發生在自己身上，只是聽說親近者發生重大事故，也可能導致PTSD。而且患者不一定立刻會有症狀，也可能在半年後才會出現創傷。」

潘建志以一位PTSD患者的藥單及憂鬱合併焦慮的診斷舉例，包含鎮定、安眠的苯二氮平(BZD)、以及景普朗和伏憂寧2種憂鬱症藥物，還有另一種抗憂鬱症輔助藥物安立復，由此可見該患者屬於難治型的憂鬱症。「沒得過PTSD的人，不知道生這個病的痛苦，希望這張藥單，能讓大家多點同理心。像這樣積極藥物治療只是最基本的部份，認知心理治療，社工諮商通報，甚至法律扶助等專業的支持介入常常更重要。」

PTSD可否完全治癒？「有一定的難度，但有機會復原，只要能做到傷口愈來愈小，就已足夠。」黃怡靜建議，平時多從事情緒調節的活動，例如畫畫、運動、瑜伽、正念等，或者是自己有興趣的休閒活動。潘建志也鼓勵#Me Too受害者，「這世上有很多壞人，但請相信好人更多，我們慢慢努力，少流點淚，多綻放點笑容，一定可以。」

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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