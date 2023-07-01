送別親人最後旅程！花蓮聯合海葬啟航　13先行者回歸大海懷抱

▲聯合海葬於花蓮市立殯儀館舉行追思會，為先行者祝禱祈福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣擁有得天獨厚的風土人文，除了吸引觀光外，也是許多民眾嚮往的人生終點站，自2017年首度辦理聯合海葬起，獲得許多參與家屬高度評價。花蓮縣政府每年規劃於7、8月間辦理一場次聯合海葬，7月1日13位先行者在家屬祝福中，回歸大海的懷抱。

今年聯合海葬先行者中，有幾位因生前遊覽過花蓮縣內海域而愛上這裡海天一色的壯闊景緻，家人決定參加本次活動，實現他們長眠於此的心願。

另有家屬表示，海葬簡單環保又不失隆重，自己的身後事也會考慮比照辦理，與先人在廣袤無垠的大海中重逢。

▲拋灑儀式中先行者在藍天碧海的擁抱下展開全新的旅程。

聯合海葬先於花蓮市立殯儀館舉行追思會，為先行者祝禱祈福，續由工作人員引領家屬乘車至花蓮港，登船航行至港口防波堤最外端向外延伸6,000公尺半徑扇區以外之海域，舉行拋灑儀式。先行者在藍天碧海的擁抱下、活潑可愛的鯨豚隨行中展開全新的旅程，也撫慰送行者的心靈，助其放下悲痛、堅定前行。活動後也致贈每位先行者家屬影像紀錄隨身碟，讓家屬能夠時時緬懷先人。

花蓮縣政府民政處表示，聯合海葬除了縣內民眾參與度熱絡，縣外民眾詢問度也與日俱增，有意參與者可洽詢花蓮縣政府民政處宗教禮俗科03-8234723。

隨著時代進步，環保意識抬頭，葬禮原則日漸趨向「節葬」與「簡葬」。縣長徐榛蔚施政響應聯合國永續發展指標，花蓮縣環保葬除規劃有海葬外，尚有新城鄉第一公墓、吉安鄉慈雲山懷恩園區及鳳林鎮第一公墓等3處植葬區，希望藉由新葬儀觀念的推動，讓民眾更加了解環保多元葬法，提升國內殯葬文化，使亡者善終，環境亦得永續發展。欲申請者可逕洽新城鄉公所生命禮儀管理所03–8612166；吉安鄉公所殯葬管理所03-8523126；鳳林鎮公所公共造產所03-8762771。