三口之家亡故百萬房產無人繼承　公告後冒出10多個姪子姪女爭取

▲浙江諸暨一間房屋因所有者亡故，只能發出公告尋找繼承人。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

紹興諸暨16日發出一則「尋找繼承人」的公告，內容表明當地居民戴而海名下房屋已列入2023年諸暨市「三改」專項行動徵收區域（拆遷戶），但因戴而海、妻子趙杏花、兒子戴華根均已先後亡故，經查詢均無法查詢到其繼承人資訊，只能公開尋找相關權利人。消息一出，陸續有10多名自稱是姪子、姪女的人冒出來主張權利，相關單位將根據資料核定身份。

《都市快報》報導，今（2023）年5月10日，為了實施開發區智能（智慧）視覺「萬畝千億」新產業平台建設等需要，諸暨市人民政府對外發布了關於對開發區範圍內國有土地上房屋實施徵收的決定，其中就包括浦陽新村王家堰自然村。

就在政府徵收過程中發現，戴而海家房子還在，但本人在70年代過世，兒子戴華根因病離世，其妻趙杏花也在1991年去世。經查，戴而海一家留下的房子是1949年解放前的老房子，按拆遷補償標準顯示，約可拿到100多萬元人民幣（約430萬元新台幣）的補償金。

公告發出後，相關人員表示，「陸續有10多位自稱是戴而海、趙杏花侄子姪女的人來聯繫工作組，我們要求他們提供相關證明，此後會做好甄別工作，如果符合繼承條件，會根據相關規定辦理繼承手續，如果不符合我們也會按照規定對這筆遺產進行處理。」

根據大陸《民法典》規定，無人繼承又無人受遺贈的遺產，歸國家所有，用於公益事業；死者生前是集體所有制組織成員的，歸所在集體所有制組織所有。