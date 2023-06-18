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幫合歡山洗洗臉！太管處聯合淨山　近百人半天清出85公斤垃圾

▲▼太管處聯合淨山活動，近百餘人穿梭在合歡山區，清出85公斤垃圾。（圖／太管處提供，下同）

太管處聯合淨山活動，近百餘人穿梭在合歡山區，清出85公斤垃圾。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處17日辦理聯合淨山活動，共出動90多人穿梭在合歡山區，大家花了近半天的時間，共清理出85公斤的垃圾，還給山林自然的風貌。

▲▼太管處聯合淨山活動，近百餘人穿梭在合歡山區，清出85公斤垃圾。（圖／太管處提供，下同）

為維護合歡山區的美麗景觀及宣導環境保育觀念，太管處當天結合林務局南投林區管理處、林務局花蓮林區管理處、公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段、公路總局第二區養護工程處埔里工務段、保安警察第七總隊第九大隊合歡小隊、農委會特有生物研究保育中心高海拔試驗站、德路固商行等單位，共動員90多人於合歡山區舉辦聯合淨山活動。

▲▼太管處聯合淨山活動，近百餘人穿梭在合歡山區，清出85公斤垃圾。（圖／太管處提供，下同）

當天一早來自各單位的員工、志工們，分組前往昆陽、武嶺、合歡山遊客服務中心、小風口、畢祿山登山口、石門山、小奇萊等地進行淨山活動。參與淨山的伙伴不畏山風凜冽、山徑崎嶇，帶著好心情努力清理垃圾，不時從帶刺的高山薔薇叢中挖出飲料罐或追著被風吹跑的塑膠袋或將停車場上的煙蒂、果皮、衛生紙一一撿拾出來，最後總共清理出40多包約85公斤重的垃圾。

▲▼太管處聯合淨山活動，近百餘人穿梭在合歡山區，清出85公斤垃圾。（圖／太管處提供，下同）

活動當日有熱心遊客現場詢問志工如何才能參加淨山活動呢！更有一些正在爬山健行的山友直接加入淨山的行列。

太管處表示，經過多年持續不斷地淨山活動及環境教育宣導，山區環境已較往年明顯改善，美中不足的是每逢花季、雪季、暑期或連續假期大批遊客湧入合歡山區之時節，部分遊客仍有隨地丟棄垃圾的情形，使高山優美景緻遭到破壞。

▲▼太管處聯合淨山活動，近百餘人穿梭在合歡山區，清出85公斤垃圾。（圖／太管處提供，下同）

為了加強宣導環境保育觀念，太魯閣國家公園管理處每年皆持續辦理淨山活動，不僅是為了要讓合歡山更乾淨，降低垃圾對合歡山地區生態環境的衝擊，更重要的是要加強民眾對高山生態環境維護以及保育認知，以身體力行的方式表達對環境的關懷，並共同為保護合歡山的自然生態環境盡一份心力。

太管處呼籲，美麗的山林需要大家一起來維護，遊客在享受合歡山美麗景色的同時，除了不隨意丟棄果皮、垃圾外，希望也能將發現的垃圾隨手撿拾並攜帶下山，一起珍惜這個美麗而珍貴的高山自然環境。
 

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