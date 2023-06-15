強化企業災害韌性　南消五大隊辦理聯合組訓

▲台南市消防局第五救災救護大隊，15日結合大亞電線電纜股份有限公司辦理組合訓練，針對企業面臨災害時初期應變應事項，進行演練提高防災能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化大型企業災害初期自主應變能力，台南市消防局第五救災救護大隊，15日結合大亞電線電纜股份有限公司辦理組合訓練，針對企業面臨災害時初期應變應事項，進行演練提高防災能力。

南消五大隊指出，從事前整備項目，廠區平面圖、危險物品存放位置數量圖、物質安全資料表等圖資製作，到災害來臨時啟動應變編組、內部及外部通報、使用廠內消防安全設備初期滅火及防護、疏散、避難引導、現場管制，至最後消防隊到達後之交接、協助救災、毒化物應變小組止漏、偵檢等事項逐項進行演練。

為本次演練，大亞電線電纜股份有限公司與第五救災救護大隊於演練前共辦理3次預演，以廠內人員編組、裝備器材、輪班制度等討論及規劃，建構出最適合該公司之應變流程。

市長黃偉哲表示，大亞電線電纜為台南的知名企業，小到家庭用電，大到特斯拉車輛內均有使用到公司產品，是攸關民生各行各業的重要基礎設施，除了需要企業自主的管理外，市府團隊也秉持者做的更好，過的更好的精神，協助企業的安全。

消防局李明峯局長表示，天助自助者，只有平時落實訓練，想定各種災害的應變流程，並進行滾動式檢討，災害來臨時才能於初期迅速應變，在消防隊到達前控制災害範圍，降低財產損失及人員傷亡之機率。