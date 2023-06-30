小三告白人夫：有個祕密只想嘴對嘴說　正宮「靈魂拷問」反制

記者黃翊婷／綜合報導

呂姓人夫外遇陳姓女子，妻子在2023年1月間意外於共用電腦發現兩人在臉書的親密對話、照片，不僅戴同款戒指、摟腰拍照，還留有「Love You」、「有個祕密，只想跟你想嘴對嘴說」等甜蜜情話，她反問丈夫，「今天你會出軌外遇，難道女生不知道你有家庭老婆和小孩嗎？」丈夫則回答「知道」，因此決定對陳女提告求償100萬元，而丈夫想要離婚，也必須先履行賠償。

▲陳女甜喊想和呂男「嘴對嘴說祕密」。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

呂妻在判決書中主張，丈夫在婚姻關係存續期間外遇陳女，2023年1月她在共用電腦上發現丈夫與陳女的甜密對話、合照，兩人多次互訴情愫，後來丈夫甚至對她提出分居、離婚等要求，讓她大受打擊，因此決定對陳女提告求償100萬元。

對此，陳女辯稱，她不知道呂男已婚，呂男也沒有說過，交往期間兩人並未逾矩，臉書也只是用來抒發心情的，縱使偶爾有合照，也屬於合理社交範疇，並無故意侵害呂妻配偶權；此外，沒有證據證明她與呂男有無親嘴或發生性行為，呂男和呂妻也已經和好，且不打算追究男方責任，自然也應該在分擔範圍內免除她的賠償責任。

不過，呂妻表示，她和丈夫已經簽立離婚協議書，只要離婚條件履行完畢就會去辦理登記，其中，丈夫因為侵害配偶權的損害賠償也是條件之一，她並未免除對丈夫求償，而且陳女屢次稱呼丈夫為「老公」，還有出遊照片佐證，顯然也確實侵害到她的配偶權。

桃園地院法官檢視陳女的臉書，發現她在2020年11月30日至2023年1月6日間，多次向呂男示愛，包含「Love You」、「老公，去年我常想安慰自己，如果你願意，那我就喜歡你，所以我很想問你一句，你願意嗎」、「有個祕密，只想跟你嘴對嘴說」、「你問我有多愛你，大概就是，再見你100次，也會淪陷100次，你若一直在，我便一直愛」，還會張貼出遊、用餐照片，照片中兩人依偎、摟腰、展示同款戒指，相處模式與一般情侶無異。

至於陳女是否知道呂男已婚，呂妻曾透過LINE質問，「今天你會出軌外遇，難道女生不知道你有家庭老婆和小孩嗎？」呂男則回答「知道」。

法官指出，在陳女的臉書上，她也曾張貼呂男的工會會員證，上面清楚記載男方居住地址，考量到當時她已經與呂男交往2年，又以「老公」稱呼，關係親密，實在難以相信她在這樣的親密關係之下，竟從未進一步求證男方的家庭背景、是否已婚等問題，因此不採信這部分的說詞，最終判她應賠償10萬元較為適當，全案仍可上訴。